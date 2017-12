Nekünk is kezdődik a vébé: Norvégia-Magyarország 27-19 (ÉLŐ)

Csoportmeccsek

A magyar női válogatott a B csoportban szerepel a vb-n. A Sport TV élőben adja a meccseket.

A mieink programja, ma, 20.30: Magyarország–Norvégia, holnap, 18: Magyarország–Svédország, kedd, 14: Magyarország–Argentína, csütörtök, 14: Magyarország–Lengyelország, péntek,18: Magyaroszág–Csehország.

B csoport, 1. fordulóBietigheim-Bissingen, 3600 néző. Vezeti: Line Hansen, Carina Christiansen (dánok).Szövetségi kapitány: Thorir HergeirssonSzövetségi kapitány: Kim Rasmussen.Hétméteres: 3/3 ill. 7/6.Kiállítás: 4 perc ill. 6 perc.Oftedal lövését fogja Janurik, majd Görbiczet terít le Brattset, akinek korábban véget ér a meccs ezzel a két perccel. Kovacsics bepattintja a hetest, 29-21.Viszont megint megvan a kipattanó, Háfra pedig estében Lunde lábai közé lő, 29-20.Skogrand a jobbszélről, 29-19. Háfrát megállítják, majd Görbicz talpról, de Lunde ezen is rajta volt.Mörk látja meg Lökét a falban, aki magabiztosan fejezi be, 28-19. Tóth kipattanóját Schatzl szedi össze, akit ellöknek, ez hetes: Görbicz beledobja Lundéba.Háfra fölé durrantja a kilencesről. Rossz a norvég húzás a szélre, majd Schatzl sem fog kaput.Jól zárnak a beállónál a norvégok, majd Háfra legalább visszaszerzi a túloldalon. Kikéri utolsó idejét is Kim Rasmussen.Janurik ér bele Oftedal átlövésébe.Lukács maradt üresen a jobbszélen, Lunde lábáról most bepattan, 27-19.Hiába van meg a labda, nem tudjuk végigvinni a lerohanást.Háfrát csak szabálytalanul állítják meg, jöhet Görbicz hetese. Nagy erővel lő, a felső lécről a gólvonal mögé vágódik, 27-18.Rasmussen kap sárgát, miután a Klivinyi ellen elkövetett faultot reklamál.Klivinyi átlövése Lunde kezeiben landol, Skograndé meg az oldalhálóban.Háfra betörése után most Lunde véd. Löke ellen Kovacsics faultja, és a norvégok hetese, ráadásul két perc is. Mörk pontosan a jobb felsőbe, 27-17.Egy-egy kimaradt lehetőség mindkét oldalon. Mörk talán első olyan lövése, ami nem góllal végződik.Arntzen kiül két percre. Lukács túlhúzza a jobbszélről.Brattset mehet ziccerben, de Janurik és a kapufa együttes erővel hárít! Arntzennek előkészíti Oftedal, 26-17.Januriknak is van már dupla védése! Klivinyi nem tudja eltenni Lunde mellett, majd egy szerzett labda után Oftedal faultol okosan.Mörk talpról elengedett lövését Szekeres blokkolja. Passzív miatt elveszik a norvégoktól, és Háfra megint, könnyen ment be a falba, 25-17 - három magyar gól egymás után, időt is kér Norvégia.Janurik védése után Háfra lendületből megoldja, 25-16.Hetes és két perc, Solberg ül le, miután Háfrát visszarántotta. Kovács büntetőjét fogja Grimsbo.Mayer megy ki két percre az Oftedal ellen elkövetett megmozdulása miatt. Solberg tisztán, Janurik nem tud belekapni, 25-15.Kovács hetesből, 24-15.Szöllősi-Zácsik lövését tolja a kapufára Lunde.Solberg a szélről ismét, újra tíz közte, 24-14.Kovacsics lábbal veri meg Skograndot, 23-14. Janurik védése után Szöllősi-Zácsik labdáját spárgázza ki Lunde.Solberg vonalra is lép, Janurik azért kivédi. Görbicz ellen a fault, de nincs síp - szerencsére a lerohanásból gól sem.Mire pont kiegészülnénk, Solberg még behúzza a rövidbe a balszélről, 23-13.Háfra száll be egy góllal, 21-12. Gyors norvég válasz, 22-12. Schatzl kilövi a hosszút a balszélről, 22-13.A meccs első két perce Szöllősi-Zácsiké, rögtön emberhátrányba kerülünk. Jakobsen már Januriknak lövi be a húzás után, 22-11.Arntzen viszont pontosabb kintről 20-11. Bódi és Lunde csatáját most utóbbi nyeri. Hiába marad három másodperc, Oftedalnak ez elég még egy gólra, így tíz góllal, 21-11-re vezet Norvégia.Passzívnál lő Klivinyi a szaggatottról, de a fal, és Lunde is hatástalanítjaElőször rendezetlen védelem ellen, Kisfaludy a befejező, 18-11. Löke harcol ki egy hetest: Mörk bepörgeti, 19-11.Kapunk még egyet üres kapura, Mörk ötödjére eredményes, most a legtávolabbról, 18-9. Görbicz két ember között bújik be, 18-10.Klivinyi menne lendületből, de Löke és Skogrand megállítják. Megint egy technikai hiba, Oftedal pedig az üres kapunkba lő, 17-9.Beállóban vannak gondjaink, Löke váltja gólra Mörk remek passzát, 16-9.Bódinak ismét szépen kijátszák, most a jobb alsót választja, 15-9. Időt kérnek a norvégok.Mörk régen szólt hozzá, de hallgathatott volna még, egy nagy bomba a szaggatottról a jobb alsóba, 15-8.Kovacsicsot terítik le a hatoson, ez hetes. Most marad Lunde a kapuban: Kovács pontosan jobb felsőbe, 14-8.Oftedal megmozgatta a falat, majd befejezi ziccerét, 14-7.Skogrand hasonlóan üres helyzetből ejt, de a kapufára esik a labdája. Szép bejátszás, Kisfaludy pedig bepattintja, 13-7.Bíró üt oldalra egy átlövést. Ismét Bódinak húzzák le, most a rövidet választja, ez most Lundénak sem ízlik, 13-6.Hét a hat elleni játékot próbálunk. Bódi belelövi Lundéba a jobbszélről.Oftedal most nem a beállóst keresi, inkább ő maga fejezi be talpról. 13-5-nél újra időt kérünk.Kovács egy lecsorgót oldalra akart ütni, de pont így tolta ki a társ elől.Klivinyi nem tudja meglepni Lundét, elkapta a fonalat a norvégok kapusa.Kristiansen vezeti keresztbe a fal előtt, majd a jobb felsőbe lő, 11-5. Lunde véd, de még jöhetünk oldalról: megint a norvég kapus, és Brattsetnek most könnyű dolga volt a hatosról, 12-5.Brattsettel valamit kezdenünk kellene, megint át tudja venni a labdát beállóban, mi több, megint be is dobja a jobb sarokba, 10-4. Bódi a szélről kilövi a hosszú sarkot, 10-5.Hetes, Kovacsicsot lökték meg ziccerben. Kovács már Grimsbonek lőheti: értékesíti is, a kapus feje fölé, 9-4.Schatzl második találata, 8-3. Brattset összeszedi beállóban, 9-3.Lunde sem akar lemaradni, Zácsik átlövését hárítja. Herrem a balszélről ejt pontosan, 8-2.- Bíró duplán! Egy átlövést, majd a kipattanót is védi!- Ennyi hiba nem fér bele, az biztos. Tóth húzása rövid a jobbszélre.- Brattset beállóból, 5-2. Eladott labda után megint indítás, Herrem a befejező, sőt, egy újabb kontra: most Solberg értékesíti a ziccert: 7-2-nél időt kér Kim Rasmussen!- Schatzl szépít, de megint egy villámgyors akció, Herren bevágja a rövidbe a balszélről, 4-2.Szöllősi-Zácsik az első gólszerzőnk, de nagyon gyors válasz, Mörk harmadjára, most betörésből, 3-1.- Mörk talpról egy pokoli nagy gólt lő a jobb felsőbe, 2-0.- Tóth átlövését tolja oldalra Lunde.Az első hetes a meccsen, egy villámgyors akció után: Mörk lövésébe beleüt Bíró, de nem tudja védeni, 1-0.- Zácsik oldalhálóval nyit a szélről, Herren ejtése is pontatlan.- Mi kezdtük a meccset.- Ami a csoportunkat illeti, a csehek és a lengyelek nyertek, előbbiek Argentína, utóbbiak Svédország ellen. A szövetségi kapitányunk az egy az egy elleni játék fontosságát emelte ki - az biztos, tökéletes játékra lesz szükség ahhoz, hogy nyerjünk!Kezdődik a vébé! Hamarosan kezd Kim Rasmussen csapata, rögtön a csoport legnehezebb ellenfelével szemben. Ami talán jó kabala lehet: december másodikán még sosem kapott ki a női válogatott!A válogatott a világ- és Európa-bajnok Norvégiával, valamint Svédországgal, Csehországgal, Argentínával és Lengyelországgal szerepel azonos csoportban. A hatosból az első négy jut a nyolcaddöntőbe.A csoportmeccseket Bietigheim-Bissingenben, a nyolcad- és negyeddöntőt Lipcsében rendezik. Kim Rasmussen szövetségi kapitány csapata ma éppen a norvégokkal kezd, akikkel több világversenyen is előfordult, hogy csak a második héten teljesítettek klasszisuknak megfelelően, ezért a magyarok reményei szerint sikerülhet a bravúr ellenük. A két együttes legutóbb múlt szombaton, a norvégiai Möbelringen-kupán játszott egymással. A magyarok 55 percig remekül tartották magukat, de végül a hazaiak 29–24-re nyertek.Rossz előjel lehet, hogy a svédektől, a lengyelektől és a csehektől is kikaptak a magyarok a legutóbbi találkozásuk alkalmával. A világbajnokságon a B csoport leggyengébb csapatának számító Argentínán kívül még legalább egy riválist le kell győzni a továbbjutáshoz. Ráadásul mivel a csoportkört rögtön az egyenes kieséses szakasz követi, minél hátrébb végez egy csapat a csoportban, annál nehezebb ellenfelet kap a nyolcaddöntőben, ahol a magyarok a papírforma szerint Franciaországgal, Romániával vagy Spanyolországgal találkozhatnak.A női kézilabda NB I-et a magyar válogatott tagjain kívül 27 játékos és egy edző képviseli a Németországban zajló világbajnokságon.

A Bajnokok Ligájában és a magyar bajnokságban is címvédő Győri Audi ETO KC játékosai közül Eduarda Amorim a brazil, Yvette Broch és Cornelia Nycke Groot a holland, Kari Aalvik Grimsbö, Nora Mörk és Stine Oftedal a norvég nemzeti együttest erősíti, a spanyol vezetőedző, Ambros Martín pedig a román válogatott szövetségi kapitánya.



A Ferencvárost a holland Danick Snelder és Laura van der Heijden, valamint a spanyol Nerea Pena képviseli a tornán.



A Kisvárda csapatából Samira Rocha a brazil, Tamara Radojevic és Marina Dmitrovic pedig a szerb válogatott szűk keretébe került be.



A brazil Barbara Arenhart és Karoline Souza, illetve a szerb Sanja Radosavljevic a Váci NKSE, a svéd Jamina Roberts, a spanyol Mireya González Álvarez és a szerb - de már magyar állampolgársággal is rendelkező - Katarina Krpez Slezak pedig az Érd HC játékosa.



Az Alba Fehérvárt és a Dunaújvárosi Kohász KA együttesét is egy-egy szerb kézilabdázó képviseli, előbbit Jelena Lavko, utóbbit pedig Katarina Tomasevic.



A Siófok KC tagjai közül a dán Simone Böhme, a francia Estelle Nze Minko, a román Denisa-Stefania Dedu és a szerb Sanja Damnjanovic léphet pályára Németországban, az NB I tabellájának tizedik helyén álló Debrecen csapatából pedig a dán Lotte Grigel, a román Maria-Madalina Zamfirescu és az orosz Anna Punko tagja hazája nemzeti együttesének a világbajnokságon.