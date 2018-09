Nem elég széles, kanyar is van benne, de jobb híján Csepelen tartják meg az evezős ob-t

Csepelen 27 egyesület képviseletében 523 versenyző vesz részt az evezősök péntektől vasárnapig tartó országos bajnokságán, amelyen minden korosztályt figyelembe véve 61 számban hirdetnek győztest.



A helyszínt illetően rendhagyónak számít a sportág 119. országos bajnoksága, tekintve, hogy Csepelen nincs hivatalos versenypálya. Pető Tibor, a magyar szövetség elnöke - a sportág kétszeres világbajnoka - az MTI-nek elárulta: miután a megszokott helyszínek, Velence és Szeged a pályákon zajló átalakítási munkálatok miatt kiestek, alternatív lehetőségként még a külföldi rendezés lehetősége is felmerült.



"Környező országok nemzetközi pályáiról beszéltünk az elnökségben, végül szakmai és gazdasági okokból úgy döntöttünk, hogy inkább a csepeli rendezést vállaljuk be" - mondta Pető Tibor. Hozzátette: aktív sportolóként többször versenyzett Csepelen - főként korosztályos viadalokon -, de az ő idejében felnőtt ob-t nem rendeztek.



"Most is csak kényszerből tesszük, de miután a főpróbának tekintett utánpótlás ob jól sikerült, bízunk benne, hogy a felnőtt és masters mezőny esetében sem lesz gond" - bizakodott az elnök.



A Duna csepeli szakaszán az evezősök számára nem megfelelő a vízfelület a versenyzéshez, hiszen nincs meg a szükséges két kilométeres egyenes szakasz - a rajt után kis ívet kell menniük -, de a szokásos hat hajó sem fér el egymás mellett, így négyhajós futamokat rendeznek. Pedig a helyszín a sportág - és a kajak-kenusok - egyik hazai fő bázisának számít, amelyre már évek, még inkább évtizedek óta megálmodták a versenypályát, amely Budapest olimpiai pályázatában is szerepelt volna.



"Nagyon bízunk benne, hogy nem egyszeri eset a csepeli ob, csupán ilyen körülmények között az első és az utolsó is egyben" - folytatta az elnök. Kiemelte: már zajlanak az előkészületek, a tervezési munkálatok, és bár kiderülhetnek hátráltató tényezők, nem beszélve a tényleges kivitelezés hosszúságáról, nagyon reméli, hogy a jövőben mégis valósággá válik a fővárosi versenypálya.



Az ob mindhárom napján kilenc órakor kezdődnek a futamok, míg a döntőkre délután kerül sor. A rajt a Kvassay hídnál, a cél a Gubacsi hídnál lesz.