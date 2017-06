Nem kézilabdázik többé Iváncsik Gergő, búcsúlevelet írt a balszélső

Bejelentette visszavonulását Iváncsik Gergő, a Telekom Veszprém válogatott kézilabdázója.

Álmomban sem gondoltam volna, hogy tizenhét csodálatos évet fogok itt eltölteni. Csak kívánni tudom az összes fiatal sportolónak, hogy hasonlóban legyen része

- írta a veszprémi klub honlapján megjelent szerdai búcsúlevelében Iváncsik.A győri születésű és nevelésű balszélső 2000-ben igazolt Veszprémbe, ahol 718 mérkőzésen 2226 gólt szerzett, 2010-ben pedig az év legjobb játékosának választották Magyarországon.Mint írta,

Az én életemben most jött el egy ilyen fordulópont. Elköszöntem a veszprémi kézilabdázástól, a klubtól, a csapattól és a szurkolóktól. Ami pedig még ennél is nehezebb most, elköszönni a kézilabdázástól. Ez egy hosszú és borzasztóan nehéz döntés volt

- magyarázta.A 35 éves Iváncsik hangsúlyozta, mérlegelnie kellett, hogy kézilabdázzon még, vagy elkezdjen élete következő szakaszára összpontosítani. Végül utóbbi mellett döntött, és

Ezentúl azon leszek, hogy a lehető legtöbbet átadjak a gyerekeknek a tudásomból és a sport iránti szeretetemből

- fogalmazott Iváncsik, aki a szintén visszavonult Gulyás Péterrel együtt dolgozik majd a korosztályos csapatoknál.Iváncsik Gergő háromszor játszhatott Bajnokok Ligája-döntőt, emellett KEK-győztesnek és kétszeres SEHA Liga-győztesnek mondhatja magát. A bajnokságot 16, a Magyar Kupát 14 alkalommal nyerte meg. A magyar válogatottban 270 mérkőzésen 696 gólt szerzett, és kétszer volt olimpiai negyedik helyezett.