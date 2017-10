Nem vicc: Usain Bolt komolyan gondolja, hogy futballista lesz

"Számomra ez egy személyes cél, és nem érdekel, mit gondolnak az emberek" - mondta a 31 éves Bolt, aki karrierje utolsó állomásán, a londoni világbajnokságon szerzett combsérülése után lábadozik. Hozzátette, nem fog hazudni magának, amint úgy érzi, mégsem válthatja valóra a tervét, azonnal szólni fog.

Usain Bolt nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó komolyan gondolja, hogy labdarúgóként folytatja sportpályafutását. Az atlétikától idén nyáron visszavonult sportoló az amerikai Forma-1-es futam helyszínén, Austinban úgy fogalmazott, elfogadja, hogy sokan kétkednek a terve komolyságában, de rendkívül elszánt, mert ez volt a gyerekkori álma és továbbra is nagyon szeretné kipróbálni magát futballistaként."Nem akarom kínos helyzetbe hozni magamat, de ha úgy érzem, képes vagyok rá, akkor meg fogom próbálni, mert ez lehet életem következő fejezete" - mondta Bolt., akit a Puma 15 éves kora óta támogat és a német sportruházati cég részesedést szerzett a Bajnokok Ligája-résztvevő klubban. Már kapott is egy meghívást, egy hétig edzhet a csapattal és szándékai szerint élni is fog a lehetőséggel. "Csak a combsérülésem tart vissza, de két hét múlva elkezdhetem az edzéseket és visszatérhetek valamilyen formába. Akkor majd átgondolom a helyzetet. Meg fogom próbálni, hogy lássam, milyen szinten vagyok" - folytatta.A közismerten Manchester United-szurkoló Bolt kételkedett benne, hogy José Mourinho vezetőedző a hír hallatán telefont ragad és felhívja, de elárulta, hogy. A jamaicai válogatott nem jutott ki a jövő nyári, oroszországi világbajnokságra, és jelenleg csak az 59. helyen áll a világranglistán."Azt hiszem, könnyedén bekerülhetnék a válogatottba, amely nincs története legjobb formájában" - tette hozzá. A világklasszis síkfutó ismét kizárta, hogy atlétaként valaha visszatérjen, mert bár a jó hangulat hiányzik neki, de a sok edzés már egyáltalán nem, és családot szeretne alapítani. "Várakozással tekintek a labdarúgó karrierem elé, de abban továbbra is biztos vagyok, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnél szeretnék dolgozni, hogy előmozdítsam a sportágat és segítsek fenntartani azt a szintet, amit magam mögött hagytam" - fogalmazott Usain Bolt, aki abban is biztos, hogy edzőként nem szeretne tevékenykedni.