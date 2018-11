Nemzetek Ligája - Ezzel a kerettel lép pályára a finn csapat az athéni és budapesti meccsen

Markku Kanerva, a finn labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a görögök és a magyarok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.



Kanerva két helyen változtatott a legutóbbi, októberi keretén: kimaradt a védő Jukka Raitala, valamint a támadó Rasmus Karjalainen, akik helyére Janne Sakselát és Fredrik Jensent hívta be. A csapatkapitány Tim Sparv múlt héten megsérült - a hétvégi bajnoki mérkőzésen nem is szerepelt -, de annak ellenére bekerült a keretbe, hogy játékára kevés az esély.



A finn együttes jövő csütörtökön Athénban, három nappal később Budapesten vendégeskedik.



Négy fordulót követően a finnek négy győzelemmel magabiztosan állnak a 2. csoport élén a Nemzetek Ligája C osztályában, és a hátralévő két találkozójukon csupán egy pontra van szükségük, hogy biztosan ott is végezzenek.



A finn válogatott kerete (a szövetség Twitter-oldala alapján):

kapusok:

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen, német), Jesse Joronen (FC Köbenhavn, dán), Anssi Jaakkola (Reading FC, angol)



hátvédek:

Paulus Arajuuri (Bröndby IF, dán), Albin Granlund (Örebro SK, svéd), Markus Halsti (Esbjerg, dán), Juha Pirinen (HJK), Janne Saksela (Sparta Rotterdam, holland), Joona Toivio (BK Häcken, svéd), Jere Uronen (KRC Genk, belga), Sauli Väisänen (FC Crotone, olasz)



középpályások és támadók:

Thomas Lam (PEC Zwolle, holland), Glen Kamara (Dundee FC, skót), Petteri Forsell (MKS Miedz Legnica, lengyel), Fredrik Jensen (FC Augsburg, német), Robin Lod (Sporting Gijón, spanyol), Eero Markkanen (Dalkurd, svéd), Teemu Pukki (Norwich City, angol), Rasmus Schüller (Minnesota United, amerikai), Simon Skrabb (IFK Norrköping, svéd), Pyry Soiri (Admira Wacker, osztrák), Tim Sparv (FC Midtjylland, dán), Robert Taylor (Tromsö IL, norvég), Jasse Tuominen (BATE Boriszov, fehérorosz)