Nemzetek Ligája - Leekens: minden mérkőzés olyan fontos, mint a BL-döntő

A Nemzetek Ligájában négy Eb-helyet lehet megszerezni. Minden osztályban alapesetben a csoportgyőztesek 2020 márciusában elődöntő-döntő rendszerben mérkőznek meg a 2020-as Európa-bajnokságon való indulás jogáért - ezen a kontinensviadalon az új Puskás Ferenc Stadion három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad otthont. A négycsapatos rájátszásban gyakorlatilag azok a - csoportjukban legelőkelőbb helyen végzett - válogatottak szerepelhetnek majd, amelyek a 2019 őszén záruló hagyományos Eb-selejtezők során lemaradtak a részvételt garantáló első és második helyekről. A B-, C- és D-osztály csoportgyőztesei egy osztállyal feljebb jutnak, az A-, B- és C-osztály csoportutolsói pedig kiesnek.

Georges Leekens szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott számára minden találkozó a Bajnokok Ligája döntőjéhez hasonló fontosságú lesz az első alkalommal kiírt, szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájában.A sorozat lausanne-i sorsolásán szerdán a magyar csapat a görög, a finn és az észt együttest kapta ellenfélnek a C osztályban, a mérkőzések szeptemberben, októberben és novemberben lesznek.- mondta a belga szakvezető csütörtöki sajtótájékoztatóján. Leszögezte, a munkát már szerdán elkezdték, a belgáktól például megkapták a görögök és az észtek elleni mérkőzéseik felvételeit.Emlékeztetett rá, a sorsolás előtt jelezte, azt szeretné, ha a válogatott négycsapatos csoportba kerülne és nem hármasba, s örül, hogy ez megvalósult.- mondta.Kiemelte, a magyar, a finn és a görög együttes nagyjából azonos játékerőt képvisel. Hozzáfűzte, a finnek az elmúlt öt-hat meccsükön nem vesztettek."A görög erős, ám hullámzó teljesítményt mutató együttes. Játékosai technikásak, többen topligákban játszanak, és számunkra jelentős hátrány, hogy a hazai mérkőzésünk zárt kapus lesz" - utalt arra a szankcióra, amellyel az európai szövetség (UEFA) a 2015 szeptemberi, Románia elleni Eb-selejtezőn tapasztaltak miatt büntette meg a magyar szövetséget. -Megemlítette, a két októberi idegenbeli meccset követően két novemberi hazai találkozó zárja a csoportkört, s mint mondta, "itt lesz igazán nagy szükség a szurkolók támogatására"."Szoros lesz a csoport, sok múlhat az utolsó két mérkőzésen, lehet, hogy a finnek elleni zárótalálkozón múlik minden, a szurkolók ezeken az összecsapásokon sokat segíthetnek" - mondta Leekens. - "Nem szabad alábecsülnünk a többi csapatot, a legjobbat kell kihoznunk magunkból, hogy legyőzzük őket."Kifejtette, a csoportriválisok három különböző típusú futballt képviselnek, a két márciusi felkészülési ellenfél közül a kazahok az észtekhez, míg a skótok a finnekhez hasonló stílusban játszanak.- fogalmazott. -A csapatépítésről a szövetségi kapitány azt mondta, fontos, hogy az új játékosok átvállalják a felelősséget a régi, rutinos labdarúgóktól."Gera Zoltán például mentálisan erős, igazi vezéregyéniség, nehéz pótolnia egy fiatalnak" - vélekedett. Mint mondta, számít a fiatalokra, ám nem feltétlenül most, először saját korosztályukban teljesítsenek jól.Kérdésre válaszolva azt mondta, mindenkire számít a tétmérkőzéseken, aki segítheti a válogatottat, így például ez Egyesült Államokban játszókra is.- fogalmazott."Itt nagyon szenvedélyesen szeretik a focit, ha valami nem sikerül, nagy az elkeseredés. Bízom abban, hogy kemény munkával tudunk jó eredményeket elérni. Amiben hiszek, az az elhivatottság és az akarat."szeptember 8.: Finnország-Magyarország 18.00szeptember 11.: Magyarország-Görögország 20.45október 12.: Görögország-Magyarország 20.45október 15.: Észtország-Magyarország 20.45november 15.: Magyarország-Észtország 20.45november 18.: Magyarország-Finnország 20.45