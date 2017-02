NFL Super Bowl - New England Patriots 25 pontos hátrányból nyert a hosszabbításban

A houstoni NRG stadion tetején állva, a háttérben az éjszakai égbolton drónokkal megvilágított amerikai lobogóval nyitotta meg Lady Gaga a Super Bowl - a profi amerikaifutball-liga (NFL) döntőjének - félidejében adott koncertjét.

A 30 éves popdíva elsőként - még odafenn - a God Bless America című hazafias dalt énekelte el, a befogadás és az egység fontosságára utaló finom üzenetként az elnökválasztás miatt jelenleg mélyen megosztott Egyesült Államokban.



Előzőleg sokan azt latolgatták, hogy a szókimondó énekesnő a nőjogokkal,a bevándorlással vagy Donald Trumppal kapcsolatos üzenetre használja majd fel az NFL döntője által biztosított rendkívüli rivaldafényt. Gaga azonban az amerikai hűségeskü egy részét - "egy és oszthatatlan nemzet az Isten színe előtt, amely szabadságot és igazságosságot nyújt mindenkinek" - tűzte be nyitó dalába.



Aztán két drótkötél által tartva, aláereszkedett a kábelek által tartott színpadra, ahol belefogott aprólékosan koreografált, legnagyobb slágereit felsorakoztató 13 perces koncertjébe a New England Patriots és az Atlanta Falcons által játszott NFL-döntő szünetében.



Az ezüstös, flitteres dresszbe és a hozzávaló, magas sarkú csizmába öltözött, hatszoros Grammy-díjas Gaga olyan, abszolút slágerei közé tartozó dalokat énekelt el, mint a Poker Face, valamint az önbizalom és az elfogadás himnuszaként előadott Born This Way, miközben a levegőben a drótkötél által tartva, légi akrobata mutatványokat adott elő. Később a színpadra ereszkedve végigtáncolta a Telephone és a Just Dance című számokat, majd egy zongorához rohanva a Million Reasons című dalát énekelte el, a szüleinek küldött kiáltással megspékelve.

A Super Bowl afféle népünnepély az Egyesült Államokban: több mint százmillió embert ültet a képernyők elé. A Super Bowl félidei show-ját hagyományosan a legnagyobb világsztárok adják, korábban olyan előadók léptek fel mint Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen vagy Prince.





Tom Brady, a New England irányítója - aki rekordot jelentő 466 passzolt yarddal zárt és a mérkőzés legértékesebb játékosa (MVP) lett - pályafutása ötödik bajnoki győzelmét ünnepelte, ezzel a posztján az első, a ligában pedig Charles Haley után a második.Super Bowl LI:New England Patriots-Atlanta Falcons 34-28 (0-0, 3-21, 6-7, 19-0, 6-0) - hosszabbítás utánHouston, NRG StadiumA pont nélküli első negyedet követően beindult a liga legeredményesebb támadósorával rendelkező Atlanta: a Falcons 1:53 perc alatt 71 yardot tett meg - közte két remek Julio Jones elkapással -, a támadássorozat végén pedig Devonta Freeman rövid futásával megszerezte a vezetést. Egy jó védekezés után nem sokkal később újra jöhetett az Atlanta, s ezúttal mindössze öt játékkal, 62 yardot előrehaladva az alapszakasz legjobbjának (MVP) megválasztott Matt Ryan passzával, és Austin Hooper elkapásával megduplázta előnyét.A Patriots ekkor a szépítésért, szinte a meccsben maradásért támadhatott, s jól is haladt előre, de a hetedik Super Bowlján szereplő, négyszeres győztes Tom Brady eladta a labdát, amit Robert Alford 82 yardon át cipelt vissza a célterületig (0-21). A korábbi statisztikák alapján ekkor gyakorlatilag el is dőlt a találkozó, hiszen a Super Bowlok történetében tíz pontnál nagyobb hátrányból még egyetlen csapat sem tudott fordítani. A bostoniak hangulatán még az sem javított, hogy nem sokkal a félidő vége előtt egy mezőnygól után megszerezték első pontjaikat (3-21).Lady Gaga félidei koncertjét követően a harmadik felvonásban tovább növelte előnyét a Falcons, ezúttal egy 85 yardos támadósorozat végén Tevin Coleman váltotta pontokra Matt Ryan átadását (3-28). A bostoniak következő támadássorozatuk végén szépítettek, Brady passzát James White kapta el, ugyanakkor a jutalomrúgás kimaradt (9-28).A zárónegyed elején a New England közel járt második touchdwonjához, de a célterületnél több hibát is elkövetett, így be kellett érnie a mezőnygóllal (12-28). A Patriots védelme ezután nagy lehetőséghez juttatta a támadóegységet, ugyanis labdát szerzett közel a célterülethez: Bradyék gyorsan büntettek is, Danny Amendola zárta le touchdwonnal az akciót, majd a kétpontos kísérlet is sikerült (20-28).Az Atlanta 5:56 perccel a vége előtt a végső siker bebiztosításáért támadhatott, s egy-egy fantasztikus Freeman és Jones-játékkal mezőnygól távolságig jutott. Itt több hiba jött azonban, és el kellett rúgnia a labdát, azaz a New England jöhetett az egyenlítésért. Az akció közepén talán a Super Bowlok történetének egyik legelképesztőbb elkapása következett, Brady passzába beleütöttek, de Julian Edelman úgy kapta el a labdát, hogy az azelőtt még egy védő lábán "táncolt." A lendületben lévő Patriots, White TD-jével zárta az akciót, majd jöhetett a kulcs kétpontos, amit Amendola megcsinált Brady passza után (28-28).

A maradék 50 másodpercben az Atlanta nem tudott mezőnygólig jutni, így a Super Bowlok történetében először(!) következett a hosszabbítás.A pénzfeldobást a Patriots nyerte, így elsőnek támadhatott, Brady egy elképesztő támadást vezetett, melynek végén egy szabálytalanság miatt 2 yardról jöhetett a New England: másodikra White futásával meg lett a TD, ami a szabályok értelmében azt jelentette, hogy vége a mérkőzésnek!