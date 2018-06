Nikolic szerződést hosszabbított a Videotonnal

A székesfehérvári klub honlapjának csütörtöki beszámolója szerint a felkészülés első napján egy évvel toldotta meg az eredetileg 2019 nyaráig érvényes megállapodását a szerb tréner, aki tavaly júniusban vette át az együttes irányítását, s első idényében megnyerte az OTP Bank Ligát.



Nikolic leszögezte: hároméves projektben gondolkodnak.



"Először meg szeretnénk védeni a bajnoki címünket, valamint meg szeretnénk nyerni a kupát is. Emellett persze ambíciókkal telve megyünk neki az európai kupaporondnak is, ahol szeretnénk meglepetéseket okozni, de alapvetően úgy gondoljuk, hogy jövő nyáron lesz igazán készen a klub ahhoz, hogy a legmagasabb szintre lépjen" - fogalmazott Nikolic.



A tréner mellett az edzői stáb minden tagja meghosszabbította szerződését.



"Jól indul ez a szezon, bajnokként vágunk neki a felkészülésnek, a bajnokcsapat edzőjével és stábjával. A játékoskeret is lényegében egyben maradt, nem kell idő arra, hogy összeszokjanak a labdarúgók és az edzők, ez nagy előny a folytatásra nézve, hiszen a csapategység sok plusz energiát adott már tavasszal is" - fejtette ki Kovács Zoltán sportigazgató. Kiemelte, hamarosan beköltöznek új stadionjukba, amely véleménye szerint hatalmas erőket szabadít fel majd mindenkiben. Kitért rá, tervezik a keret további megerősítését is.