Női kézilabda-vb - Bravúr lenne, ha bekerülne a magyar női kézilabda-válogatott a 8 közé

Jóslatokba nem szeretnék bocsátkozni, de azt megígérhetem, hogy a szívünket és a lelkünket kitesszük a csapatért minden mérkőzésen. Igyekszünk a saját maximumunkat nyújtani és kiküszöbölni a hibákat. Jó játékkal szeretnénk kirukkolni, és úgy szeretnénk szerepelni, hogy tiszta lelkiismerettel jöhessünk haza – remélhetőleg minél később

Lépésről-lépésre kell fejlődnünk, a felkészülés során Norvégia ellen már remekül ment a védekezés is, ezt kell alapnak tekintenünk, igazi csapatként kell küzdenünk, és akkor sikeresek lehetünk a vb-n.

Nem lesz könnyű a rajt a vb-n Norvégia és Svédország ellen, de 100 százalékot akarunk nyújtani, ugyanakkor tudjuk, hogy a lengyelek és a csehek elleni találkozók is kiemelt jelentőséggel bírnak

A válogatott a világ- és Európa-bajnok Norvégiával, valamint Svédországgal, Csehországgal, Argentínával és Lengyelországgal szerepel azonos csoportban. A hatosból az első négy jut a nyolcaddöntőbe. A csoportmérkőzéseket Bietigheim-Bissingenben, a nyolcad- és negyeddöntőt Lipcsében rendezik.

A németországi női kézilabda-világbajnokságra utazó magyar csapat:



kapusok:

16 Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria, 1994. 09. 22., 183 cm/73 kg, 39 válogatottság/1 gól)

61 Janurik Kinga (Érd HC, 1991. 11. 06., 176/75, 16/1)



jobbszélsők:

22 Bódi Bernadett (Győri Audi ETO, 1986. 03. 09., 175/64, 134/239)

66 Lukács Viktória (FTC-Rail Cargo Hungaria, 1995. 01. 31., 169/60, 19/30)



jobbátlövők:

45 Háfra Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria, 1998. 10. 05., 180/68, 5/9)

33 Kovács Anna (Dunaújvárosi Kohász KA, 1991. 10. 24., 173/73, 23/69)



irányítók:

13 Görbicz Anita (Győri Audi ETO, 1983. 05. 13., 173/58, 227/1095)

8 Kovacsics Anikó (FTC-Rail Cargo Hungaria, 1991. 08. 29., 170/64, 94/178)

96 Tóth Gabriella (Érd HC, 1996. 09. 23., 175/67, 19/43)



beállók:

14 Kisfaludy Anett (Érd HC, 1990. 08. 31., 182/80, 22/25)

24 Mayer Szabina (Alba Fehérvár KC, 1988. 03. 24., 170/91, 44/60)

34 Mészáros Rea (FTC-Rail Cargo Hungaria, 1994. 04. 14., 172/75, 32/6)



balátlövők:

15 Klivinyi Kinga (Érd HC, 1992. 03. 31., 178/60, 47/102)

23 Szekeres Klára (FTC-Rail Cargo Hungaria, 1987. 12. 01., 183/76, 85/30)

2 Szöllősi-Zácsik Szandra (Budaörs, 1990. 04. 22., 183/70, 50/166)



balszélsők:

6 Schatzl Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria, 1993. 11. 19., 173/66, 26/57)



tartalékok:

Gávai Szonja (Érd HC), Mazák-Németh Csilla (Siófok KC), Szucsánszki Zita (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tomori Zsuzsanna (Győri Audi ETO)



a 28-as keret további tagjai:

Kiss Éva (Győri Audi ETO), Szikora Melinda és Faluvégi Dorottya (FTC-Rail Cargo Hungaria), Kiss Nikolett (Érd HC), Planéta Szimonetta (Chambray Touraine, francia), Triscsuk Krisztina (Kisvárdai KC), Sirián Szederke és Hársfalvi Júlia (DVSC-TVP)



A torna folyamán három lehetőség van játékosok cseréjére, de akik csatlakoznak, azok csak a 28 fős bő keret tagjai közül kerülhetnek ki.

Nem lesz könnyű a rajt Norvégia és Svédország ellen, de száz százalékot akarunk nyújtani. Ugyanakkor tudjuk, hogy a lengyelek és a csehek elleni találkozók is kiemelt jelentőséggel bírnak

A csoportok:

A program:

A csoportellenfelekkel szembeni mérleg magyar szempontból (a szövetség honlapjáról):



Norvégia:

80 mérkőzés, 49 győzelem, 3 döntetlen, 28 vereség (a legutóbbi mérkőzés: 2017. november 25., Straume, barátságos mérkőzés, 24-29)



Svédország:

25 mérkőzés, 18 győzelem, 4 döntetlen, 3 vereség (a legutóbbi mérkőzés: 2010. december 15., Lillehammer, Európa-bajnoki középdöntő, 19-24)



Argentína:

1 mérkőzés, 1 győzelem (2006. június 2., Florianópolis, barátságos mérkőzés, 48-19)



Lengyelország:

80 mérkőzés, 66 győzelem, 4 döntetlen, 10 vereség (a legutóbbi mérkőzés: 2016. március 13., Érd, Európa-bajnoki selejtező, 25-26)



Csehország:

15 mérkőzés, 14 győzelem, 1 vereség (a legutóbbi mérkőzés: 2016. december 5., Malmö, Európa-bajnoki csoportmérkőzés, 22-27)

A magyar szövetség (MKSZ) szerdai sajtótájékoztatóján nem hangzott el számszerű elvárás a csapattal szemben.- fogalmazott ​Görbicz Anita csapatkapitány.- tette hozzá Bíró Blanka.- vélekedett Klivinyi Kinga.A két együttes legutóbb múlt szombaton, a norvégiai Möbelringen Kupán játszott egymással. A magyarok 55 percig remekül tartották magukat, de végül a hazaiak 29-24-re nyertek. A felkészülési tornán az olimpiai címvédő oroszoktól 35-33-ra kikapott Rasmussen együttese, a Koreai Köztársaságot pedig 28-27-re legyőzte.A világbajnokságon a B csoport leggyengébb csapatának számító Argentínán kívül még legalább egy riválist le kell győzni a továbbjutáshoz. Ráadásul mivel a csoportkört rögtön az egyenes kieséses szakasz követi, minél hátrébb végez egy csapat a csoportban, annál nehezebb ellenfelet kap a nyolcaddöntőben, ahol a magyarok a papírforma szerint Franciaországgal, Romániával vagy Spanyolországgal találkozhatnak.Az elmúlt három évben mindhárom csapat legalább egyszer érmes volt valamelyik világversenyen, a magyar együttes viszont legutóbb a 2012-es szerbiai Európa-bajnokságon volt dobogós, amikor a harmadik helyen végzett.- nyilatkozta szerdán Klivinyi Kinga, az Érd balátlövője.Előbbit térd-, utóbbit vállsérülés akadályozta az elmúlt hónapokban, és mivel még nincsenek tökéletes állapotban, továbbra is a klubjukban - a Győri Audi ETO-ban, illetve a Ferencvárosban - készülnek.Kim Rasmussen elmondta, hogy a szakmai stáb folyamatos kapcsolatban áll majd velük, ésAz aranyérem legnagyobb esélyese ezúttal is Norvégia, amely az elmúlt 11 év világversenyei közül csak a 2013-as vb-n nem állt dobogón. A dolgukat a legutóbbi vb-n és Európa-bajnokságon is döntős hollandok, az olimpiai bajnok oroszok, valamint a franciák nehezíthetik meg, a lengyelek célja pedig az, hogy 2013 és 2015 után ismét a négy közé jussanak.(Trier): Franciaország, Románia, Spanyolország, Szlovénia, Angola, Paraguay(Bietigheim-Bissingen): Norvégia, Svédország, Csehország, MAGYARORSZÁG, Argentína, Lengyelország(Oldenburg): Dánia, Oroszország, Brazília, Montenegró, Japán, Tunézia(Lipcse): Hollandia, Németország, Szerbia, Koreai Köztársaság, Kína, KamerunA csoportok első négy helyezettje jut a nyolcaddöntőbe, az ötödik-hatodik helyezettek az Elnöki Kupában játszanak a 17-24. helyekért.A nyolcaddöntőkben (december 10., 11.) a csoportelsők a csoportnegyedikekkel, a csoportmásodikok a csoportharmadikokkal találkoznak. A nyolcad- és a negyeddöntők vesztesei nem játszanak további mérkőzéseket.december 1., péntek:1. forduló:D csoport: Németország-Kamerun 19.00december 2., szombat:1. forduló:A csoport: Románia-Paraguay 14.00, Franciaország-Szlovénia 18.00, Spanyolország-Angola 20.30B csoport: Csehország-Argentína 14.00, Svédország-Lengyelország 18.00,C csoport: Oroszország-Tunézia 14.00, Brazília-Japán 17.45, Dánia-Montenegró 20.30D csoport: Szerbia-Kína 15.30, Hollandia-Koreai Köztársaság 18.00december 3., vasárnap:2. forduló:A csoport: Szlovénia-Románia 14.00, Angola-Franciaország 18.00, Paraguay-Spanyolország 20.30B csoport: Lengyelország-Csehország 14.00,, Argentína-Norvégia 20.30C csoport: Tunézia-Brazília 14.00, Montenegró-Oroszország 17.45, Japán-Dánia 20.30D csoport: Kamerun-Szerbia 14.00, Kína-Hollandia 18.00, Koreai Köztársaság-Németország 20.30december 4., hétfő:szünnapdecember 5., kedd:3. forduló:A csoport: Szlovénia-Angola 14.00, Franciaország-Paraguay 18.00, Románia-Spanyolország 20.30B csoport:, Svédország-Csehország 18.00, Norvégia-Lengyelország 20.30C csoport: Montenegró-Japán 12.00, Oroszország-Brazília 17.45, Dánia-Tunézia 20.30D csoport: Koreai Köztársaság-Kína 12.00, Hollandia-Kamerun 15.30, Németország-Szerbia 18.00december 6., szerda:4. forduló:C csoport: Oroszország-Japán 14.00, Tunézia-Montenegró 17.45, Brazília-Dánia 20.30D csoport: Kamerun-Koreai Köztársaság 12.00, Szerbia-Hollandia 15.30, Németország-Kína 18.00december 7., csütörtök:4. forduló:A csoport: Paraguay-Szlovénia 14.00, Románia-Angola 18.00, Spanyolország-Franciaország 20.30B csoport:, Svédország-Argentína 18.00, Csehország-Norvégia 20.30december 8., péntek:5. (utolsó) forduló:A csoport: Angola-Paraguay 14.00, Franciaország-Románia 18.00, Spanyolország-Szlovénia 20.30B csoport: Argentína-Lengyelország 14.00,, Norvégia-Svédország 20.30C csoport: Japán-Tunézia 12.00, Brazília-Montenegró 17.45, Dánia-Oroszország 20.30D csoport: Kína-Kamerun 14.00, Hollandia-Németország 18.00, Szerbia-Koreai Köztársaság 20.30december 9., szombat:szünnapdecember 10., vasárnap:nyolcaddöntő:Magdeburg 17.30 és 20.30, Lipcse 17.30 és 20.30a 17-20. helyért, Lipcse:A csoport 5. helyezettje-B csoport 5. helyezettje 11.30C5-D5 14.00a 21-24. helyért, Magdeburg:A6-B6 11.30C6-D6 14.00december 11., hétfő:nyolcaddöntő:Magdeburg 17.30 és 20.30, Lipcse 17.30 és 20.30helyosztók:a 23. helyért, Magdeburg 11.30a 21. helyért, Magdeburg 14.00a 19. helyért, Lipcse 11.30a 17. helyért, Lipcse 14.00december 12., kedd:negyeddöntő:Lipcse 17.30 és 20.30december 13., szerda:negyeddöntő:Magdeburg 17.30 és 20.30december 14., csütörtök:szünnapdecember 15., péntek:elődöntő:Hamburg 17.30 és 20.30december 16., szombat:szünnapdecember 17., vasárnap:helyosztók, Hamburg:a 3. helyért 14.30döntő 17.30