Női kézilabda BL - Sérülések nehezítik a Győri Audi ETO KC és a Ferencváros szezonrajtját

Azt hiszem, a legnehezebb csoportba kerültünk. A bukarestiek meg fogják nyerni ezt a négyest, a többi csapat pedig megküzd a második, harmadik helyért. Ebben a szezonban két kiemelkedő csapat van, a Győr és a CSM Bucuresti. Mögöttük kiegyensúlyozott a mezőny"

Sérülések nehezítik a címvédő Győri Audi ETO KC és a Ferencváros szezonrajtját a női kézilabda Bajnokok Ligájában, amelynek csoportköre pénteken kezdődik.Az első néhány fordulóban a Ferencváros spanyol átlövője,nem léphet pályára, mert hazája szövetségének beszámolója szerint a válogatott Ausztria elleni felkészülési találkozóján, és elképzelhető, hogy több hetet kell kihagynia.A győri sérültek közülismét, a norvégA fővárosiak Klikovacon kívül leigazolták a kapus Szemerey Zsófiát, a balátlövő Klivinyi Kingát, illetve a montenegrói jobbátlövő Djurdjina Malovicot, ugyanakkor távozott a holland házi gólkirály Laura van der Heijden, a montenegrói Marija Jovanovic visszavonult, Szucsánszki Zita és Szekeres Klára pedig családalapítás miatt nem játszik ebben a szezonban.A győriek közül Anja Althaus visszavonult, Yvette Broch szünetelteti a pályafutását, Mireya González Álvarez pedig eligazolt, ráadásul hat sikeres idény után az orosz Rosztov-Donhoz távozott a spanyol Ambros Martín vezetőedző, akivel a Bajnokok Ligájában négyszer, a bajnokságban és a Magyar Kupában pedig ötször nyertek aranyérmet a kisalföldiek.Érkezett a kapuba a francia Amandine Leynaud, továbbá a norvég beálló Kari Brattset, és a dán balátlövő Veronica Kristiansen.A csoportkört a Ferencváros pénteken a román CSM Bucuresti otthonában kezdi - amellyel szemben idén és tavaly tavasszal is kiesett a negyeddöntőben -, a Győr pedig szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljanát fogadja.Az európai szövetség (EHF) szavazásán a csoportkörben érdekelt csapatok vezetőedzői idén is elmondhatták véleményüket a mezőny legjobbjairól. A voksoláson ezúttal 14 tréner vett részt. A legjobb kapus Amandine Leynaud (7 szavazat), a balszélső Polina Kuznyecova (Rosztov-Don, 4), a balátlövő Eduarda Amorim (Győr, 7), a beálló Stine Oftedal (Győr, 7), a jobbátlövő Nora Mörk és Anna Vjahirjeva (Rosztov-Don, 5-5), a jobbszélső Julija Managarova (Rosztov-Don, 6), a beálló Yvette Broch és Dragana Cvijic (CSM Bucuresti, 4-4), a legjobb vezetőedző pedig Ambros Martín (13) lett. A legjobb hangulatú mérkőzéshelyszínnek a győri Audi Arénát választották (12).Az EHF honlapjának megfogalmazása szerint az elmúlt hat évben a remek védekezés volt a csapat legfőbb erénye, és bár Yvette Broch elvesztése nagy érvágás lehet, továbbra is tagja a keretnek Stine Oftedal, Nycke Groot, Eduarda Amorim és Tomori Zsuszanna, tehát az erős hátsóalakzat ezúttal is adott, kapusposzton pedig erősíteniük is sikerült.- idézi az EHF honlapja Elek Gábort, az FTC vezetőedzőjét.A tapasztalt kulcsemberek kiválása miatt Kovacsics Anikóra még az eddigieknél is fontosabb szerep vár a fővárosiaknál. Megfogalmazása szerint amennyiben csapatként a lehető legjobb teljesítményt nyújtják, bárkit legyőzhetnek. "Természetesen arról álmodom, hogy eljutunk a budapesti négyes döntőig, de tudom, hogy vannak olyan ellenfeleink, amelyek jobbak nálunk" - tette hozzá.A Ferencváros az idei szezonban már nem Dabason, vagy a BOK Csarnokban, hanem az Érd Arénában játssza hazai meccseit, ugyanis saját otthona, az Elek Gyula Aréna továbbra sem alkalmas a BL-mérkőzések megrendezésére."Érdemes követni azt az utat, amelyet évekkel ezelőtt választottunk a klub számára. Megmutatjuk, hogy magyar játékosokkal és alázatos munkával elérhetjük a négyes döntőt" - közölte Bognár László ügyvezető. Hozzátette, nagyon távol állnak attól, hogy külföldi világsztárokat szerződtethessenek, és nem is akarnak beszállni ebbe a versenybe. Éppen ezért a keretükben továbbra is csak négy légiós van, csak olyan posztokon, amelyekre nem találtak megfelelő képességű magyarokat.A középdöntő-csoportok első négy-négy helyezettje kerül a negyeddöntőbe. A négyes döntőt - amelyet 2014-ben vezettek be a nőknél - május 11-én és 12-én ismét a Papp László Sportarénában rendezik.Az elmúlt öt kiírásban a macedón Vardar Szkopje mindig eljutott a tavaszi, budapesti tornára - háromszor bronz-, kétszer ezüstérmes lett -, az új szezonra viszont súlyos anyagi gondok miatt nem is nevezett.A Ferencváros legnagyobb sikere a BL-ben - illetve annak elődjében, a BEK-ben - két döntős szereplés (1971 és 2002). A Győr négyszer nyert (2013, 2014, 2017, 2018), háromszor pedig ezüstérmes lett (2009, 2012, 2016).A magyar csapatok programja az 1. fordulóban:D csoport: CSM Bucuresti (román) - FTC-Rail Cargo Hungaria 17.30A csoport tagja még a norvég Vipers Kristiansand és a német SG BBM Bietigheim.C csoport: Győri Audi ETO KC-Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 19.30A csoport tagja még a német Thüringer HC és a horvát Podravka Koprivnica.