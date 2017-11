Női kézilabda BL: a csoportkör utolsó meccsét is megnyerte az Audi ETO

A címvédő Győri Audi ETO KC győzelemmel zárta a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörét, miután az utolsó, hatodik fordulóban szombaton kilencgólos győzelmet aratott hazai pályán a francia Brest Bretagne csapata felett.Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló, B csoport:Győri Audi ETO KC-Brest Bretagne (francia) 26-17 (13-7)A Győr gólszerzői: Broch 7, Mörk 5, Amorim 4, Pál, Groot, Görbicz 2-2, Puhalák, Oftedal, Bódi, Afentáler 1-1A Győr már korábban biztosította helyét a középdöntőben, így kedvező helyzetből várhatta a zárófordulót, amelyben sérülés miatt változatlanul nélkülöznie kellett Tomori Zsuzsannát, a cseh Jana Knedlikovát, a dán Anne Mette Hansent és a német Anja Althaust is.A találkozó elején háromszor is vezetett egy góllal a pont nélkül álló francia együttes, ám ezt követően a házigazda fokozatosan ellépett ellenfelétől, és a szünetre hatgólos előnyre tett szert a négy gólt szerzett Yvette Broch vezetésével.A második félidőben is uralta a találkozót a Győr, amelyben több fiatal játékos is lehetőséget kapott a bizonyításra, s így is fölényes győzelemmel nyerte meg csoportját. (A csoport másik szombati mérkőzésén:Rosztov-Don (orosz) - Midtjylland (dán) 27-20 (15-7)1. Győr 10 pont,2. Rosztov 8,3. Midtjylland 6,4. Brest 0A csoport 1-3. helyezettje jutott a középdöntőbe.