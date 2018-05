Női kézilabda BL Final4 - Címvédés előtt Görbicz Anitáék - Döntő: Audi ETO-Vardar Szkopje - online vasárnap 18 óra

A döntő vasárnap 18 órakor kezdődik



3. helyért: CSM Bucuresti - Rosztov-Don 15.15

döntő: Győri Audi ETO KC-Vardar Szkopje 18.00

Az eddigi magyar érdekeltségű BEK-, illetve BL-döntők

1965: HG Köbenhavn (dán)-Bp. Spartacus 21-16 (első mérkőzés: 14-6, visszavágó: 7-10)

1971: Szpartak Kijev (szovjet)-Ferencvárosi TC 11-9

1978: TSC Berlin (NDK-beli)-Vasas SC 19-14

1979: Szpartak Kijev-Vasas SC 27-26 (13-17 és 14-9)

1982: Vasas SC-Radnicki Beograd (jugoszláv) 50-43 (29-19 és 21-24)

1993: Hypo NÖ (osztrák)-Vasas SC 40-25 (17-14 és 23-11)

1994: Hypo NÖ-Vasas SC 45-39 (20-18 és 25-21)

1999: Dunaferr SE-Krim Ljubljana (szlovén) 51-49 (25-23 és 26-26)

2002: Kometal Szkopje (macedón)-Ferencváros 51-49 (25-27 és 26-22)

2009: Viborg (dán)-Győri ETO KC 50-49 (24-26 és 26-23)

2012: Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győr 54-54 (27-29 és 27-25)

2013: Győr-Larvik (norvég) 47-43 (24-21 és 23-22)

2014: Győr-Buducnost Podgorica 27-21

2016: CSM Bucuresti (román)-Győr 29-26, hétméteresekkel

2017: Győr-Vardar Szkopje (macedón) 31-30, hosszabbítás után

A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő szombati, első játéknapján. A mezőny legjobbja a győriek holland irányítója, Cornelia Nycke Groot volt, aki hét gólt szerzett. Az ETO 11. alkalommal játszott elődöntőt a BL-ben, és 2009, 2012, 2013, 2014, 2016 és 2017 után a hetedik döntőjére készülhet. Ez lesz a 16. magyar érdekeltségű döntő a női BL, illetve elődje, a Bajnokcsapatok Európa Kupája történetében.A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő szombati, első játéknapján, és a vasárnapi fináléban a címvédő Győri Audi ETO-val találkozik. A meccs legeredményesebb játékosa a macedónok szerb irányítója, Andrea Lekic, valamint horvát balátlövője, a nyártól már a Siófokot erősítő horvát Andrea Penezic volt, egyaránt hét góllal.Eredmény, elődöntő:(10-7)a legeredményesebb játékosok: Penezic, Lekic 7-7, Radicevic 4, illetve Ilina 5, Bulatovic, Dembélé, Vjahirjeva 3-3A Győri Audi ETO KC idei döntője lesz a 16. magyar érdekeltségű finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája, illetve elődje, a Bajnokcsapatok Európa Kupája történetében. Az eddigi sikermérleg öt győzelem: 1982-ben a Vasas, 1999-ben a Dunaferr SE, 2013-ban, 2014-ben és tavaly pedig a Győr ért fel a csúcsra. A győriek eddig 11 alkalommal játszottak döntőt a nemzetközi porondon: az EHF Kupában négyszer (1999, 2002, 2004, 2005), a KEK-ben egyszer (2006), a BL-ben háromszor (2009, 2012, 2016) veszítettek.Ambros Martín vezetőedző szerint a Győri Audi ETO KC taktikailag végrehajtotta, amit tervezett, ennek köszönheti, hogy legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája szombati, budapesti elődöntőjében.

Egész héten erre készültünk, és amit erre a mérkőzésre terveztünk taktikailag, sikerült végrehajtanunk. Fontos volt, hogy nyugodtak maradjunk függetlenül attól, éppen mennyi az állás"

- nyilatkozta a sajtótájékoztatón az idény végén - hat év után - távozó szakvezető. A címvédő győriek 26-20-ra győztek, a bukarestiek csak a második félidőben, 16-16-nál tudtak egyenlíteni, de egyszer sem vezettek. Ambros Martín hangsúlyozta, próbálták agresszív, kemény védekezéssel nyomás alatt tartani ellenfelüket, ami sikerült is, de amikor egy pillanatra nem figyeltek, nem összpontosítottak megfelelően, azt rögtön góllal büntették a románok.

Elégedett vagyok azzal, amit a statisztika mutat, fantasztikus munkát végeztek a játékosaink, és a szurkolóinkat is köszönet illeti. Nagyon nehéz szezon végén vagyunk, sok problémával kellett megküzdenünk, de ez mind nem számít, hiszen döntőben vagyunk"

- mondta a győztes edző. A tavaly nyáron igazolt norvég Stine Oftedal - aki hét lövésből öt gólt dobott - az első idényét játssza a BL-ben, és rögtön a döntőbe jutott új csapatával.

Fantasztikus érzés, hogy klubszinten is a legjobbak között szerepelhetünk. Csapatunk remek játékosokból áll, akikkel a végsőkig harcoltunk, nagyon boldog vagyok"

- nyilatkozta, s kiemelte a fantasztikus hangulatot.A csapatkapitány, ezúttal balszélsőként játszó Görbicz Anita leszögezte, egy pillanatra sem ingott meg az együttes, még akkor sem, amikor 16-16-nál utolérte őket a román csapat.

Egy játékos bentről érzi, ha működik a csapatjáték, a védekezés. Végig kezünkben tartottuk a találkozót, az volt mindenkinek a fejében, hogy nem győzhet ma más, mint mi"

- fogalmazott. Hozzátette, pillanatnyilag nem érez fáradtságot, s bár vélhetően ez vasárnap reggelre másként lesz, nem foglalkozik vele.A hét gólt szerző Cornelia Nycke Groot is a védekezést nevezte meg a siker kulcsaként, mint mondta, már az elején elhúzott ellenfelétől, s az egész találkozón remekül játszott a Győr. A másik szombati elődöntőre előretekintve leszögezte: két azonos erősségű csapat - az orosz Rosztov-Don és a macedón Vardar Szkopje - lép pályára, így szerinte bármelyik lehet az ellenfelük a vasárnapi fináléban, amelyet 18 órától játszanak a Papp László Budapest Sportarénában. A CSM Bucuresti vezetőedzője, a svéd Per Johansson kifejtette, kezdetben nem voltak kellően agresszívak, túlságosan távol játszottak a győriek védőfalától, ráadásul ellenfelük jobban védekezett az első félidőben."A szünetben próbáltunk megoldást találni a problémáinkra. A folytatásban nagyobb önbizalommal kézilabdáztunk, volt is jó néhány tiszta helyzetünk, amiket viszont kihagytunk. Bár sikerült egyenlítenünk, a Győr több ellentámadását is góllal tudta befejezni, mi viszont egyet sem, ez volt a legnagyobb probléma számunkra" - vélekedett a tréner. A román csapat dán balátlövője, a négy kísérletből egyszer eredményes Line Jörgensen arról beszélt, mindkét félidőt jobban kezdték a győriek, majd amikor csapatának sikerült egyenlítenie, az ETO remek védekezéssel és jó helyzetkihasználással eldöntötte a meccset.