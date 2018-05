Női kézilabda BL Final4 - CSM Bucuresti - Audi ETO online

CSM Bucuresti - Audi ETO

Női kézilabda BL, elődöntő, Budapest

20. perc M. González a pályán. Ő az, akinél belemenést láttak. 30. perc Passzívból a kapufán csattan a bukaresti lövés. 16 másodperccel a vége előtt Martín időt kér. Amorimmal szemben szabálytalanság történik, időntúli szabaddobással ér véget a félidő: a labda a sorfalon csattan. Két góllal vezet az Audi ETO a félidőben. 29. perc Groot büntetőből: 10-12 28. perc Niombla fordul be egy jó bejátszás után. 10-11. Labdát szerez a bukaresti csapat, ám egyenlítés helyett a kapufán csattan a lövés. 27. perc Amorim gólja gyors választ jelent. 9-11 26. perc Groot dob nagy gólt. Kurtovic válaszol rá. 9-10 25. perc Amorim is a vonalra lép, mielőtt a hálóba lőtt. Neagu hetesével egy gólra olvad a győri előny. 8-9 24. perc González ellen nem biztos, hogy nem szabálytalankodtak... 23. perc Neagu lövése a sáncról Grimsböhöz pattan. Althaus passza rossz, nincs újabb győri gól. 22. perc Oftedal szép találatával ismét három gól az ETO előnye. 6-9. De csak rövid ideig: Gulldén dob ugyanis gólt. 7-9 21. perc Hiába talál a hálóba a román csapat játékosa, rálépett a vonalra. Kiegészül közben az ETO. 20. perc M. González a pályán. Ő az, akinél belemenést láttak a horvát játékvezetők. 19. perc Grootot küldik ki két percre. Manea fordul be Broch mellett. 6-8 18. perc Bódi még nem dobott gólt eddig, most azonban betalál. 5-8 17. perc Neagu lövése a sáncról pattan a hálóba. 5-7. 16. perc Győri hetes, román kiállítás. Groot belövi. 3-6. Kapus nélkül támad a CSM, eredményesen. 4-6 Görbicz a szélről ismét eremdényes. 4-7 15. perc Jörgensen lövését védi Grimsbö, a kapattanó azonban Kurtovicé. Ő meg belövi a ziccert. 3-5. 13. perc Groot büntetőből talál a kapuba. 2-5. Időt kér a CSM Bukarest. 12. perc Gulldén eredményes. 2-4 11. perc Mehmedovics góljára Görbicz azonnal egy rövidre lőtt góllal válaszol. 1-4 10. perc Kapus nélkül támad a Bukarest. 9. perc Amorim hát mögötti passza nem jó, a túloldalon belemenés Gulldénnél. Amorimmal szemben szabálytalanság, jöhet az első győri hetes. Görbicz sajnos kihagyja. 8. perc Neagu ismét mellé lő. Nyolc perce tart a meccs, és még mindig nem tudott gólt szerezni a román együttes. 7. perc Görbicz betalál! 0-3. Neagu lő mellé, ismét jöhet az ETO. 5. perc Kapufát dob Fjafjord, de hetest dobhat a Bukarest. Jön Kiss Éva, és ezúttal is velünk a kapufa! 4. perc Oftedal talpról, félmagasan dobja a második győri gólt. 0-2 1. perc Az ETO kezdi a meccset. Grimsbö kezd a kapuban. Amorim góljával vezet a győri csapat. 0-1

A hétvégén ötödik alkalommal rendezik meg a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét a Papp László Budapest Sportarénában, ahol harmadszor lehet aranyérmes a Győri Audi ETO KC.Szombaton délelőtt az Európai Kézilabda Szövetség kihirdette a női Bajnokok Ligája 2017/18-as All Star-csapatát. A legjobb védőnek Tomori Zsuzsannát választották.

Előzmények

A győriek először 2013-ban nyertek BL-t, akkor még oda-visszavágós rendszerben került sor a fináléra. A következő évben vezették be a nőknél is a négyes döntőt, amelynek azóta rendre a magyar főváros ad otthont. Az első tornán a Győr bizonyult a legjobbnak, a másodikat magyar csapat nélkül rendezték, a harmadik alkalommal hétméteresekkel veszítette el a finálét a kisalföldi együttes a román CSM Bucurestivel szemben, tavaly pedig a macedón Vardar Szkopjét győzte le a döntőben, hosszabbításban.A Vardar mind az öt tornán ott volt, de még egyszer sem jutott el a végső sikerig, az orosz Rosztov-Don pedig első alkalommal játszhat elődöntőt a BL-ben. A győriek a szombati elődöntő előtt hétszer játszottak a bukarestiekkel, egyszer kikaptak a rendes játékidőben - idén januárban -, a tavalyelőtti finálé döntetlenre végződött, ötször pedig győztek. A román csapat a dán Helle Thomsen irányításával kezdte az idényt, akit március közepén menesztettek. Utódja a svéd Per Johansson lett, aki tavaly is a BL-negyeddöntő előtt vette át az együttest. Az európai szövetség (EHF) honlapján úgy fogalmazott, játékosai a világ legjobbjai közé tartoznak, de ő azt szeretné, hogy csapatként is jobbá váljanak. "Nagyon jó játékosaink vannak, de most úgy tűnik, mintha egy kirakósjátékot kellene megoldanunk" - magyarázta.A tréner szerint Magyarországon nem lehetnek favoritok a Győrrel szemben, s az esélyeket egyenlőnek látja. Kifejtette, tavaly nem tudtak olyan extrateljesítményt nyújtani, amellyel megakadályozhatták volna a Vardar sikerét az elődöntőben, a mostani idényben viszont keményen dolgoztak ezen. "A Metz elleni negyeddöntő első meccsén bizonyítottuk, hogy a világ bármely csapatának nehézségei lesznek, ha le akar győzni minket. A tavalyi elődöntő legfontosabb tanulsága, hogy az elejétől fogva összpontosítani kell, így kell hozzáállnunk a Győr elleni meccshez" - mondta Johansson. Az ETO spanyol vezetőedzője, Ambros Martín hat év után távozik a klubtól a mostani idény végén, és az orosz Rosztov-Don trénere lesz. A győriekkel 2012 óta három Bajnokok Ligáját, négy bajnoki címet és öt Magyar Kupa-sikert ünnepelhetett. Az 50 éves edző elmondta, rendkívül nyugodt, mert a sérülések ellenére sikerült a négy közé jutniuk. Tomori Zsuzsanna, a norvég Nora Mörk és a cseh Jana Knedlikova hétvégén sem játszhat, ő mégis magabiztosan várja a budapesti tornát."Tudom, milyen nehéz dolgunk lesz, de rendben vagyunk. Elismerem, nem vagyunk a legjobb formában, de most nincs itt az ideje a sajnálkozásnak vagy a siránkozásnak. Ki kell mennünk a pályára, és a lehető legjobban kell játszanunk" - nyilatkozta. Hozzátette, ebben a szezonban négy-öt alkalommal kellett átszerveznie az együttest, ráadásul azok, akik a közelmúltban tértek vissza sérülésüket követően, még nem tudják a legjobbjukat nyújtani.



Már nem is tudom, az elmúlt kilenc hónapban hányadik verziója a csapatomnak a mostani. De a legfontosabb, hogy sikerült teljesítenünk a kihívást"

A budapesti négyes döntő programja



szombat, elődöntők

Győri Audi ETO KC-CSM Bucuresti (román) 15.15

Rosztov-Don (orosz) - Vardar Szkopje (macedón) 18.00



vasárnap, helyosztók: a 3. helyért 15.15

döntő 18.00

A női kézilabda Bajnokok Ligája (korábban BEK) legeredményesebb klubjai, valamint a budapesti négyes döntők végeredménye: A legeredményesebb klubok:

1. Szpartak Kijev (szovjet) 13 győzelem, 2 második helyezés

2. Hypo Niederösterreich (osztrák) 8/5

3. Radnicki Beograd (jugoszláv) 3/4

4. Győri Audi ETO KC 3/3

5. Viborg HK (dán) 3/2

11. Vasas SC 1/4

14. Dunaferr NK 1/0

CSM Bucuresti (román) 1/0

15. Ferencvárosi TC 0/2

16. Vardar Szkopje (macedón) 0/1 Bp. Spartacus 0/1

- magyarázta. Ambros Martín úgy vélekedett, a sérülések szempontjából ez az eddigi legnehezebb idénye Győrben, a játékosokat pedig inkább emberileg, mint szakmailag tette próbára. "Ezt is túléltük, mert túlélők vagyunk. Csapatunk ereje éppen ezekből a problémákból ered, a legnehezebb pillanatokban ezek adtak erőt nekünk" - vélekedett. Úgy fogalmazott, mivel a négyes döntőben a végső győzelemhez két nap alatt két győzelem szükséges, a tornának nincs esélyese, bármi megtörténhet, a szezon eddigi részében mutatott formából sem lehet egyértelmű következtetéseket levonni. A vezetőedző kifejtette, a bukarestiek pihenhettek a négyes döntő előtt, és alaposan felkészülhettek, ők viszont a Ferencváros elleni, múlt szerdai bajnoki rangadó miatt ezt nem engedhették meg maguknak. "Nem volt időnk megfelelően felkészülni a tornára, de ha van egy százalék esélyünk a trófea megnyerésére, harcolni fogunk" - jelentette ki Martín, aki a középdöntőben lejátszott két meccs alapján úgy vélekedett, a CSM Bucuresti erősebb, mint korábban bármikor.A négyes döntőbe jutott csapatok játékosai közül a román Cristina Neagu szerezte a legtöbb gólt (101) a BL mostani idényében, akit Martín jól ismer, hiszen ő a román válogatott szövetségi kapitánya is. "Ha jó napja van, megállíthatatlan, de ha szerez mondjuk 12 vagy 14 gólt, viszont a többi játékosukat megállítjuk, lehet esélyünk ellenük" - magyarázta. Érdekesség, hogy a svéd Isabelle Gulldén 14 gólt dobott a 2016-os BL-döntőben, amelyet a bukarestiek hosszabbítás után hétméteresekkel megnyertek a Győrrel szemben. Az EHF elemzése szerint a győriek a kemény és fegyelmezett védekezésre építik játékukat.Az ETO büszkélkedhet a legjobb védelemmel a mezőnyben, ráadásul az egyik legeredményesebb támadójáték is a Győré. "A háromszoros BL-győztes remek példája annak, hogyan kell átalakítani a védelmet a gólszerzést szem előtt tartva" - vélekedett a szervezet honlapja. Az analízis szerint a győriek minőségi kézilabdát játszanak, a titkuk pedig abban rejlik, hogy mindezt pontosan és egyszerűen teszik. ACSM Bucuresti legnagyobb erőssége Cristina Neagu és Isabella Gulldén játéka. Előbbi a támadások befejezéséért, utóbbi a játékszervezésért felelős. Ha ők ketten szinkronban, egymást kiegészítve kézilabdáznak, bárkit legyőzhetnek, a védelmük azonban sebezhetőnek tűnik - tette hozzá az EHF szakértője.A Győri Audi ETO KC szombaton 11. alkalommal játszik elődöntőt a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A győriek eddig négy alkalommal (2007, 2008, 2010, 2011) a legjobb négy között búcsúztak, háromszor (2009, 2012, 2016) ezüst-, és ugyancsak háromszor (2013, 2014, 2017) aranyérmet nyertek. A magyar csapat ellenfele, a román CSM Bucuresti a harmadik elődöntőjére készül a legrangosabb európai kupasorozatban. Először, 2016-ban fináléba jutott, és ott hosszabbítás után hétméteresekkel éppen a Győrt győzte le, tavaly viszont kikapott a Vardar Szkopjétól.