Női kézilabda Eb-selejtező: Rasmussen: nehéz a magyar csapat ellen játszani

Nehéz a magyar csapat ellen játszani, van koncepciója, és bár fiatalok a játékosok, de küzdenek és használják a fejüket is - mondta Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott dán szövetségi kapitánya vasárnap az M1 aktuális csatornán, miután együttese szombaton 30-22-re legyőzte Fehéroroszországot, így csoportelsőként jutott ki az őszi franciaországi Európa-bajnokságra.



Kim Rasmussen, akit szinkrontolmács segítségével kérdeztek, közölte: először az volt a legfontosabb, hogy kijussanak az Eb-re, aztán márciusban nyertek Hollandia ellen egy nagyon fontos meccset, és onnantól volt esély a csoportgyőzelemre, amit ki tudtak használni. Nem volt egyszerű, szerencse is kellett hozzá, de sikerült - jegyezte meg.



A szombati mérkőzésre kitérve közölte: tudta, hogy a fehéroroszok nagyon kemény ellenfelek. A védekezés nem ment jól az első 15-20 percben, de utána felzárkóztak és nagyon elégedett volt a látottakkal, mert a végén nem kellett stresszelni, a saját játékukat tudták érvényesíteni.



Kiemelte: nagyon fiatal a csapat, de már tudják a fiatal játékosok, hogy mit szeretne, van koncepció, és nehéz ellenük játszani. Jelezte ugyanakkor, hogy hosszú út áll a csapat előtt.



Kim Rasmussen szólt arról is, hogy irreális lenne érmet várni a válogatottól a papírforma szerint.