Női kézilabda MK - A Ferencváros a bronzérmes

A Ferencváros 25-21-re legyőzte vasárnap délután a Siófok csapatát a női kézilabda Magyar Kupa bronzmérkőzésén, a Papp László Budapest Sportarénában.



Eredmény:



női Magyar Kupa, a 3. helyért:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Siófok KC 25-21 (11-14)

a legeredményesebb játékosok: Schatzl, Van der Heijden 5-5, Pena, Háfra 4-4, illetve Nze-Minko 8, Böhme 5, Jezic 3



Mindkét csapat kapusai jól kezdték a meccset, támadásban pedig a Siófok volt pontosabb, és a világbajnok francia Estelle Nze-Minko vezérletével állandósította egy-kétgólos vezetését. A válogatott Háfra Noémi góljaival igyekezett tartani a lépést ellenfelével a Ferencváros, de a dán Simone Böhme találataival kihasználta emberelőnyét és elhúzott a Siófok, ezért Elek Gábor vezetőedző a 22. percben időt kért (7-12).



A fővárosiak több mint hat perc után dobtak ismét gólt, ezt követően a Siófok több mint hét percig nem talált be, ám utóbbi ennek ellenére hárommal vezetett a szünetben (11-14). Ehhez jelentősen hozzájárult, hogy az FTC az első félidőben tízszer adta el a labdát.



A második felvonásban is hullámzó volt a játék képe, és mivel a siófokiaknak ismét volt egy hat és fél perces gól nélküli időszakuk, ellenfelük viszont motiváltabbnak tűnt, mint az első félidőben, egyenlített a Ferencváros (15-15).



A zöld-fehérek 8-2-es sorozatot produkáltak, és az idény végén távozó holland Laura van der Heijden ötödik góljával először vezettek a meccs során (18-17). Remek védekezésükre a Siófok csakhamar megtalálta az ellenszert, így szoros hajrára volt kilátás. Egyik csapaton sem látszott, hogy egy nappal korábban kiélezett elődöntőt vívott és csak hétméteres-párbajban veszített.



A büntetőkkel ezúttal is hadilábon állt mindkét együttes, sőt az FTC megint hullámvölgybe került és kilenc percig akcióból sem talált be (20-20). Schatzl Nadine és Nerea Pena eredményességének köszönhetően azonban új lendületet kapott a csapat, újra összeállt a védekezése, 11 percig nem kapott gólt, így az első félidei gyengébb teljesítménye ellenére végül magabiztosan szerezte meg a bronzérmet.



később:

döntő: Győri Audi ETO KC-Érd HC 16.30



szombaton játszották, elődöntők:

Győr-Ferencváros 30-29 (15-12, 25-25) - hétméteresekkel 5-4

Érd-Siófok 27-26 (9-11, 23-23) - hétméteresekkel 4-3