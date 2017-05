Női kézilabda NB I - Bebiztosította újabb bajnoki címét a Győr

A továbbra is veretlen, listavezető Győrnek és a második helyezett Ferencvárosnak egyformán három mérkőzése van még hátra, vagyis a fővárosiak pontszámban elméletileg még utolérhetik riválisukat, de az egymás elleni eredmények alapján akkor is az ETO végezne az élen.



Eredmény:

Győri Audi ETO KC-Mosonmagyaróvár 37-19 (18-11)

A bennmaradásért küzdő vendégek csak 14 percig tudták tartani magukat (7-5), a folytatásban egyre nagyobb fölényben kézilabdáztak a győriek, akiknél több fiatal magyar játékos is lehetőséget kapott. A szünet előtt Gyimesi Kitti időntúli szabaddobásból volt eredményes, de a Mosonmagyaróvár így is hétgólos hátrányban mehetett a pihenőre (18-11).



A második felvonásban gyorsan elérte, majd meg is haladta a tíz találatot a különbség, és bár az óváriaknak volt egy eredményes ötperces időszakuk, a hazaiak fölényes sikerét nem fenyegette veszély.



A Bajnokok Ligája-győztes győriek az örökrangsorban megelőzték a 12 bajnoki címmel rendelkező Ferencvárost, és már csak a Vasas SC áll előttük (15). Az ETO 2005 óta csak kétszer, 2007-ben és 2015-ben nem lett aranyérmes, amikor az FTC nyert.



Az elmúlt tíz év bajnokcsapatai:

2007/08: Győri Audi ETO KC

2008/09: Győri Audi ETO KC

2009/10: Győri Audi ETO KC

2010/11: Győri Audi ETO KC

2011/12: Győri Audi ETO KC

2012/13: Győri Audi ETO KC

2013/14: Győri Audi ETO KC

2014/15: FTC-Rail Cargo Hungaria

2015/16: Győri Audi ETO KC

2016/17: Győri Audi ETO KC



A bajnoki örökrangsor:

15: Vasas SC

13: Győri Audi ETO KC

12: Ferencvárosi TC

9: Bp. Spartacus

5: Dunaferr SE

3: Építők SC, Csepeli Vasas

2: Debreceni MVSC

1: Debreceni Petőfi, Miskolci VSC, Bakony Vegyész, VM Fűszért