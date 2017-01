Női vízilabda világliga - Ötméteresekkel győzött a magyar válogatott az olaszok ellen

Eredmény:

női világliga, európai selejtező, B csoport:

Magyarország-Olaszország 13-11 (2-3, 2-2, 2-3, 4-2 - ötméteresekkel 3-1)

a magyar góldobók: Szilágyi 3, Csabai, Szücs, Czigány 2-2, Keszthelyi 1, büntetőből Bujka, Czigány és Szilágyi volt eredményes



A Szőnyi úti Laky Károly Uszodában rendezett meccsen a tavaly Európa-bajnok magyarok és a riói nyári olimpián ezüstérmes olaszok összecsapása vendégtalálattal indult, kevéssel később pedig már 0-2 állt az eredményjelzőn. Keszthelyi Rita szépített, 1-3 után pedig az öt újonc egyike, Szilágyi Dorottya talált be.



Bíró Attila szövetségi kapitány 13 fős alakulata, amely a múlt évben olimpiai negyedik csapat keretéhez képest több helyen változott, idei első tétmeccsén a második negyedben 2-4-ről egyenlített: a duplázó Szilágyi után Szücs Gabriella vette be távolról az olasz kaput. Ezt követően a nagyszünetig csak olasz gól esett (4-5).



A harmadik játékrész elején a vendégek bizonyultak pontosabbnak (4-7), s Csabai Dóra góljára is jött a válasz (5-8). Czigány Dóra zárkóztatta a magyar csapatot (6-8), majd - már a befejező nyolc percben - a harmadszor is eredményes Szilágyi jóvoltából 7-8-ra alakult az állás. 7-9-et követően Csabai "tolta be" a hálóba a labdát, 8-10-nél pedig Szücs célzott pontosan. Öt másodperccel a vége előtt az egyenlítés is sikerült Czigány révén, a vl-szabályok szerint pedig - mivel döntetlen nem lehet - következtek a büntetők.



Az ötmétereseket a vendéglátók lőtték jobban, így összesítésben 13-11-re győztek.



A magyar válogatott, amely első csoportmeccsén, november 29-én 16-6-ra nyert idegenben a csoport harmadik tagja, a francia együttes ellen, a következő körben ez utóbbi riválisát fogadja idehaza, február 21-én. A befejező mérkőzést április 19-én az olaszok otthonában vívja a magyar csapat, amely vezeti a csoportot.



A két európai hármasból az első helyezettek, valamint a jobb második jut a világliga júniusi Szuperdöntőjébe.



A vl-ben a rendes játékidőben elért győzelem 3, a büntetőpárbajban kiharcolt siker 2 pontot ér, míg az ötméteresekkel alulmaradó csapatnak 1 pont jár.