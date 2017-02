Olimpia 2024: Borkai elmondta, visszavonják-e a pályázatot

Pénteken a Momentum Mozgalom 266 151 aláírást adott le az olimpiarendezéssel kapcsolatos népszavazás érdekében. Az aláírásgyűjtésben az LMP, az MSZP, az Együtt és a Párbeszéd aktivistái is részt vettek. Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István, Budapest főpolgármestere megállapodtak abban, hogy a szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés és a kormány is külön-külön áttekinti a helyzetet. Ezt követően - még szerda este, de legkésőbb csütörtökön - Orbán Viktor és Tarlós István újból találkozik, és megvitatják a további szükséges teendőket. A 2024-es ötkarikás játékokért Budapest mellett Párizs és Los Angeles van versenyben, a győztest szeptember 13-án hirdetik ki Limában.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke még bízik abban, hogy újrateremthető az egység a 2024-es budapesti olimpiai pályázat mögött, ám hangsúlyozta: az esélyek jelentősen csökkentek az elmúlt napok eseményei következtében.Borkai Zsolt a MOB keddi sajtótájékoztatóján azt emelte ki, hogy a pályázatnak csak akkor van esélye, ha konszenzus van a támogatásában. A politikai egység megvolt - tette hozzá -, mostanra azonban több párt is politikai megfontolások miatt elfordult az ügytől.Éppen ezért szerinte a politikai egység visszaállítása a kulcs, s nem a népszavazás a megoldás, még akkor sem, ha a pályázat támogatói kerülnének többségbe, mivel nem lehet elég gyorsan kiírni a kérdésben a voksolást.A MOB-elnök szerint a pályázatnak három tartópillére van, a MOB, a város és a kormány, mely a garanciát adja, s ha a három pillér közül csak az egyik is megrendül, s úgy látja, nincs esély a sikerre, akkor vissza kell vonni a kandidálást."Mi nem kezdeményezünk ilyet, mi leszünk az utolsók" - mondta. Borkai Zsolt azt is jelezte, nincs információja arról, hogy bárki döntött volna már a pályázat visszavonásáról, az elkövetkező napokban azonban várhatóan eldől a kérdés.Kiemelte, vélemények vannak, s ezek abba az irányba mutatnak, hogy egyértelműen meggyengült a magyar pályázat. A sportvezető meglátása szerint másfél éve még nem okozott volna problémát egy ilyen népszavazási kezdeményezés, az egy természetes folyamat lett volna, most azonban mindez azt eredményezi, hogy a MOB sem tudja tenni a dolgát a kandidálás ügyében, ami így a finisben óriási hátrányt jelent.Borkai Zsolt azt nem tudta megmondani, hogy az elmúlt időszak eseményei következtében változott-e Magyarországon a pályázat megítélése - a kutatások az utóbbi időben egyre magasabb támogatottságot mutattak információi szerint -, ám azt érzi, hogy külföldi megítélése igen.A MOB vezetője szerdán elmegy a Fővárosi Közgyűlésbe, s mint jelezte, ugyanúgy elmondja majd véleményét, az utóbbi napokban általa tapasztaltakat az ügyről, mint ahogy hétfőn megosztotta azt Tarlós István főpolgármesterrel.Borkai Zsolt azt is igyekezett hangsúlyozni, hogy nem haragszik azokra, akik ellenzik a pályázatot, mint megjegyezte, teljes támogatottságot soha sehol nem lehet elérni semmilyen kérdésben. Azt sajnálja, hogy a sportszakmai kérdés háttérbe szorult a politikával szemben. Leszögezte, hogy a jövőben is bármikor támogatja a budapesti olimpiai rendezés ügyét.