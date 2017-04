Óriási zászlóval, teltház előtt kezdődött az elhalasztott BL-meccs

Borussia Dortmund (német)-AS Monaco (francia) 2-3 (0-2)

Az eredetileg keddre kiírt találkozót azért halasztották szerdára, mert a hazaiak csapatbusza ellen kedden 19.15-kor robbantásos merényletet követtek el a csapat dortmundi szállásának közelében, a városi stadiontól mintegy 10 kilométerre. A támadásban a hazaiak védője, Marc Bartra, valamint egy motoros rendőr megsérült. Előbbit kedd éjjel megműtötték, így kihagyta a találkozót.A találkozón korán vezetést szerezhetett volna a Monaco, ám Fabinho a 17. percben laposan a jobb kapufa mellé lőtte a Kylian Mbappé által kiharcolt büntetőt. Ez volt a 11 megítéltből a hatodik kimaradt tizenegyes az idei kiseséses szakaszban.Két perccel később viszont Mbappé betalált: Thomas Lemar élesen középre lőtt labdáját térddel továbbította a kapuba. A televíziós közvetítés tanúsága szerint a passz pillanatában lesen állt, de az oldalvonali asszisztens és a bíró ezt nem vette észre. Ezzel a támadó 18 évesen és 3 hónaposan a sorozat történetének második legfiatalabb játékosa lett, aki gólt szerzett a legjobb nyolc között.Bár a hazaiak előtt adódott nagy lehetőség az egyenlítésre, mégis a Monaco növelte előnyét: egy balról érkezett beadásnál a Radamel Falcao által megzavart dortmundi Sven Bender öt méterről védhetetlenül saját kapujába fejelt.A szünet után nagy nyomás alá helyezte ellenfelét a Dortmund, és sikerült is szépítenie: Pierre-Emerick Aubameyang a tizenhatoson belül sarkazott Kagava Sindzsihez, aki Ousmane Dembélé elé tálalt, a francia játékos pedig közelről nem hibázott. Tovább támadott a Borussia, ám egy félpályás labdavesztés megbosszulta magát: Mbappé lépett ki, kapura tört, és 17 méterről magabiztosan a bal felsőbe tekert. Arról, hogy halvány reménye maradjon a visszavágóra a Dortmundnak, Kagava gondoskodott szép egyéni megoldással, miután egy jó labdaátvétel és pazar csel után a hajrában betalált.Bár Aubameyang egy fejessel még egyenlíthetett volna, nem tudott élni a lehetőséggel, így a franciák várhatják egygólos előnnyel a jövő szerdai visszavágót.gól: Dembélé (57.), Kagava (84.), illetve Mbappé (19., 79.), Bender (35., öngól)Bayern München (német)-Real Madrid (spanyol) 20.45Atlético Madrid (spanyol)-Leicester City (angol) 20.45Teltház előtt kezdődött meg a Borussia Dortmund és a vendég AS Monaco mérkőzése a Bajnokok Ligája-negyeddöntőjében, szerdán.A közönség a letátó egyik oldalát teljesen beborító sárga-fekete óriászászlóval fogadta a bevonuló csapatokat. Az egyik kapu mögött a klub nevének BVB rövidítését formázó előképet jelenítettek meg a hazai ultrák.A vendégszurkolók közül sokaknak dortmundiak biztosítottak szállást éjszakára. A Monaco drukkerei közül szerdán több százan dortmundi fekete-sárga sálat, illetve mezt vásároltak, hogy ezzel is kifejezzék szolidaritásukat.Az eredetileg keddre kiírt találkozót azt követően halasztották szerdára, hogy a hazaiak csapatbusza ellen kedden 19.15-kora csapat dortmundi szállásának közelében, a városi stadiontól mintegy 10 kilométerre. Az elkövető vagy elkövetők három robbanószerkezetet rejtettek el egy parkolónál a sövényben. Mindhárom működésbe lépett, amikor a busz elhaladt mellettük.A különleges biztonsági felszerelésekkel, köztük megerősített szélvédőkkel ellátott jármű két helyen károsodott, és egy berepedt szélvédő megsebesítette Marc Bartrát, a hazaiak egyik védőjét. A spanyol légiós felületi sérülések mellett csonttörést szenvedett a jobb csuklójában, szerdára virradóra megoperálták. A busz útját biztosító egyik motoros rendőr légnyomási sérülést szenvedett és sokkot kapott.