Örökre eltiltott az ISU két magyar sportvezetőt

A Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) életre szóló eltiltást szabott ki két magyar sportvezetőre, Sallak Györgyre és Darázs Istvánra.



A szervezet fegyelmi bizottságának határozata szerint az etikai kódex megsértése miatt marasztalták el a két sportvezetőt, miután a Deloitte könyvvizsgáló cég jelentése alapján ISU- és nemzetközi edzőtáborok szervezésével kapcsolatban hűtlen kezelést állapítottak meg.



Az ISU minden saját szervezésű rendezvényétől eltiltotta a két magyart, akiket az eljárási költség is terhel. A döntés ellen a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) nyújthatnak be fellebbezést a sportvezetők, míg az ISU kilátásba helyezte, hogy az elsikkasztott pénzt, mintegy 50 ezer svájci frankot (13,6 millió forintot) jogi úton szerzi vissza.



Sallak György, a magyar szövetség (MOKSZ) egykori főtitkára, ügyvezető igazgatója és nemzetközi igazgatója 18 éven keresztül az ISU fejlesztési koordinátora volt, 2016 júniusában a nemzetközi szervezet elnöki posztjára is pályázott. Darázs István a magyar szövetségben a gyorskorcsolyázók ágazati sportigazgatója volt. A MOKSZ mindkét sportvezető munkaviszonyát felmondta az ISU-vizsgálat megindítása előtt.



A MOKSZ az indokolt jogi lépéseket az ISU-vizsgálat jogerős lezárása után kívánja megtenni.