Öt év alatt ezer futballpálya épült TAO-ból

Nagyjából ezer pálya épült társaságiadó-kedvezményből (TAO) az elmúlt öt évben, a versenyengedéllyel rendelkező játékosok száma pedig megduplázódott - mondta Gudra Tamás, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) gazdasági igazgatója csütörtökön, az M4 Sport Sportreggeli című műsorában.



Az igazgató emlékeztetett arra, hogy 2011 őszén indult el Magyarországon a TAO-támogatási forma, amelynek keretében a vállalkozások dönthetnek úgy, hogy nyereségadójuk egy részét nem az adóhatóságnak fizetik be, hanem abból az öt látványsportágban - labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, jégkorong és vízilabda - működő valamelyik sportszervezetet, vagy a sportági szakszövetséget támogatják az utánpótlás-nevelés, vagy a sportlétesítmények fejlesztése területén.



"A labdarúgásban évente 25-35 milliárd forintnyi támogatás érkezett a TAO-ból, a többi négy sportágban pedig összesen nagyjából ugyanennyi" - fogalmazott Gudra Tamás, aki úgy látja, sok hasznos fejlesztés történt az elmúlt öt évben, s a pályaépítések jelentős része az iskolák és az önkormányzatok segítésével, illetve használatára valósult meg.



A gazdasági igazgató szerint ez a világon egyedülálló sporttámogatási forma azért különösen fontos, mert "Magyarországon a sportlétesítmény-fejlesztésben az elmúlt 20-25 évben nem történt semmi, s a TAO ezt a hiányt igyekszik pótolni".



A TAO-rendszerben az országos szakszövetségek feladata, hogy sportágukban ellenőrizzék a pénzek szabályszerű felhasználását, az MLSZ gazdasági vezetője szerint: "jó úton járunk, de azért elég sok szabálytalanságot is találtunk".



Hozzátette, hogy a szankciók a támogatás kamatostól való visszafizetetésétől akár a TAO-rendszerből való kizárásig terjedtek.



"Több ilyen döntést is hozhattunk volna, ha mindenhová eljutnánk kellő mélységben, ezért azon vagyunk, hogy folyamatosan szigorítsuk az ellenőrzést" - ígérte az igazgató.



A TAO jövőjével kapcsolatban utalt arra, hogy a magyar kormány 2017 júniusának végéig kapta meg az engedélyt az Európai Uniótól a TAO-ra, de már változatlan formában megkérte a hosszabbítást, s véleménye szerint valószínűleg meg is kapja majd az engedélyt.



"Ha mégsem, akkor egy másfajta támogatási formát kell találni" - állapította meg Gudra Tamás.