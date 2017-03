Öt új játékos igazolását jelentette be a Veszprém

A mai napon új igazolásokról számolt be Kálomista Gábor , a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója hivatalos sajtótájékoztató keretében.A norvég válogatott jobbátlövője, Kent Robin Tonnesen 2017. július 1-től 3 évre írt alá a Veszprém csapatához. A norvég játékos a Füchse Berlin együttesétől érkezik a magyar bajnokság címvédőjéhez.Szintén 3 évre igazolt a francia válogatott balátlövője,a csapathoz. A Klub történetének első francia játékosa a Paris Saint-Germain Handballtól érkezik.A klub szintén megállapodottval, amelynek értelmében a balszélső 2017. július 1-től 1 évig erősíti a bakonyi csapatot. A játékos a a Rhein-Neckar Löwen mezét cseréli veszprémire.A tehetséges fiatal magyar irányító,is aláírt a Telekom Veszprémhez, 2017. július 1-től 2021. június 30-ig kötelezte el magát Klubhoz. Az irányító 16 évesen, a 2013/14-es szezonban debütált a magyar első osztályban a Balatonfüredi KSE csapatában, ahol a mai napig játszik.Egy év múlva csatlakozik a csapathoz, így a balszélső 2018. július 1-től folytatja pályafutását a magyar rekordbajnok színeiben 3 évig.Arról korábban számolt be a klub, hogy 2017. július 1-től Ljubomir Varnjes lesz a Telekom Veszprém csapatának a vezetőedzője. Szintén korábbi hír, hogy egy évvel később Kentin Mahé is követi a svéd szakembert Flensburgból a magyar rekordbajnokhoz.