Ott lesz a Pats erőssége a döntőben

A vasárnapról hétfőre virradó hajnalon, 0.30-kor kezdődő New England Patriots - Philadelphia Eagles mérkőzésről a delmagyar.hu élő, szöveges közvetítés formájában számol be!

Megkapta az orvosi engedélyt Rob Gronkowski, a New England Patriots klasszisa: a 28 éves játékos így ott lehet a Philadelphia elleni Super Bowlon. Gronk az AFC döntőjében egy kemény ütközés után maradt lent, és nem tudta folytatni a játékot, most viszont a doktorok is áldásukat adták arra, hogy ott legyen az idény utolsó meccsén. Úgy fogalmazott, minden rendben ment, és nincs már panasza - azonban az NFL szabályzatának megfelelően orvosi vizsgálatra volt szüksége, mielőtt visszatér a pályára. Gronkowski a tavalyi döntőben nem szerzett pont a New England legendás fordítása alatt, viszont elképesztően fontos láncszeme a Pats gépezetének.Egy kicsi a pályákon kívülről, mert bár a meccs a lényeg, de egyre-másra jönnek a számok és a jóslások, mi várható a meccsen kívül a hétvége folyamán az Egyesült Államokban. A USA Today mutatott rá arra, nagyjából 15.3 billió dollárt fognak költeni az amerikaiak az előttünk álló hétvégén: ez egy emberre levetítve valamivel több, mint 80 dollárt, egészen pontosan 81.17 dollárt, azaz nagyjából 20 ezer forintot jelent. Ez egyébként mintegy 8.5%-os emelkedést jelent a tavalyi évhez képest. Amerikában ilyenkor nem ritka, hogy Super Bowl-bulit tartanak az emberek, azaz a házigazda lakásán nézik közösen a meccset - a bulihoz pedig hozzátartozik természetesen a ropogtatni- és innivaló. Ha már ételek, úgy számolnak, csak csirkeszárnyból fogyhat 1.35 billió, ez az egyik legnépszerűbb étel ilyenkor, de jól csúszik persze a pizza, és már, gyorskaja is, a chipsek mellett.