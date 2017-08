Öttusa-vb - Győzött a női csapat, Földházi ezüstérmes

Alekszejev egyéniben hetedik, a tavaly vb-aranyérmes Kovács pedig nyolcadik lett.



A döntő már szombaton elkezdődött a körvívással, amelyben ezúttal Földházi szerepelt a legjobban, noha neki általában ez a gyengébb száma. Most 20 győzelemmel és 15 vereséggel a kilencedik helyen zárta az első szakaszt, ezzel biztos alapot teremtett magának a jó eredmény eléréséhez.



Alekszejev 18/17-tel 14. lett a nyitányon, a címvédő Kovácsnak viszont nem sikerült a vívás, 16/19-cel a 21. helyről várta a folytatást. Nekik ez az eredmény márcsak azért sem volt kedvező, mert egyébként egyik erősségük ez a szám.



A 200 méteres úszásban Kovács volt a leggyorsabb 2:08.56 perccel, Földházi a harmadik 2:10.98-cal, Alekszejev viszont a papírformának megfelelően ebben a részversenyben a mezőny második felében végzett.



Ezután következett a bónuszvívás, amelyben először a 36. helyezett lépett pástra a 35. ellen és a győztes vívhatott a 34.-kel, majd így tovább az elsőig. Ebben Kovács és Alekszejev egy győzelmet aratott, Földházi viszont nem szerzett újabb pontot a körvívásos vívóeredményéhez.



Két szám után Földházi a negyedik, Kovács a 12., Alekszejev pedig a 17. helyen állt.



A lovas pályán mindhárman egyformán jól teljesítettek, egy akadályt vertek le, ezzel az élcsoportban végeztek, így előreléptek. A lövészetekkel megszakított futást Földházi másodikként kezdte, Kovács hetedikként, Alekszejev pedig tizenegyedikként startolt. Az élcsoportban ugyan több helyen változott a sorrend, de Földházi megtartotta pozícióját, míg Alekszejev jelentősen előrelépett, Kovács pedig egy helyet visszacsúszott.



"Rendkívül izgalmas, jó versenyt produkáltak a lányok, szívüket-lelküket beletették" - értékelt az MTI-nek Kállai Ákos szövetségi kapitány, aki szerint ezzel együtt mindenkinél akadtak hibák, úgyhogy még mindig van tartalék ebben a csapatban, akár az egyéni helyezésekben is.



Mint mondta, Kovács a vívás kétharmadáig nem találta a ritmust, Alekszejev pedig a végére fáradt el, Földházi viszont az utóbbi évek egyik legjobb vívását produkálta.



"Sacinak az egész versenye küzdelmes volt, Zsófié most könnyedebb, Tamara pedig annyira kifutotta magát, hogy a vége felé többször is majdnem elesett, szó szerint szinte bemászott a célba. Zsófi is jól futott, de ő most nem lőtt jól, ezért mondom, hogy maradt még ebben tartalék" - folytatta.



A szakvezető külön kiemelte, hogy mindhárom csapattag nagyszerűen lovagolt.



Földházi Zsófia azzal kezdte nyilatkozatát, hogy az olimpia után megfogadta, mindent másképpen csinál az addigiakhoz képest, s új vívóedzővel, új edzői stábbal készült.



"Rögös út vezetett idáig" - mondta a 2013-as év Európa-bajnoka. - "Lassan kezdem megszeretni a vívást, ami azért az én esetemben egy kicsit furcsa. Nagyon jó a vívás után ilyen távlatból folytatni a versenyt, hogy egy kicsit előrébbről nekivágni a további számoknak" - utalt a korábbi rosszul sikerült vívásokra.



"Az volt a feladat, hogy magamra figyeljek, mert végülis ez egy egyéni sport" - folytatta, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy nagyon örül a csapat aranyérmének.



Utalt arra, hogy az idény nagy része elúszott a számára egy hosszan tartó sérülés miatt, de - mint hozzátette - "minden jó, ha jó a vége".



"Köszönöm mindenkinek, aki kitartott mellettem és nem adta fel a reményt" - mondta.



Eredmények (a nemzetközi szövetség honlapjáról):

női hagyományos verseny, egyéni, világbajnok:

Gulnaz Gubajdullina (Oroszország) 1292 pont

2. Földházi Zsófia 1285 (vívás: 20 győzelem/15 vereség/220 pont, úszás: 2:10.98 perc/289 pont, lovaglás: 293 pont, lövészet-futás: 13:37.50 perc/483 pont)

3. Anasztaszija Prokopenko (Fehéroroszország) 1281

...7. Alekszejev Tamara 1255 (18/17/209, 2:22.66/265, 13:32.60/488)

...8. Kovács Sarolta 1252 (16/19/197, 2:08.56/293, 13:51.10/469)

Zs. Tóth Anna nem jutott döntőbe.



A világbajnokság hétfőn a vegyes váltóval ér véget.