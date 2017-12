Phjongcshang 2018: mínusz 14 fokos hidegre készülnek a szervezők

Komoly aggályokat fogalmaztak meg a phjongcshangi szervezők a februári téli olimpián várható zord időjárás miatt.



A Reuters hírügynökség által megszerzett belső iratok szerint az utóbbi évtizedek leghidegebb téli seregszemléjére van kilátás. A fedetlen stadionba a február 9-i nyitó- és a február 25-én esedékes - egyaránt négy-öt órás - záróünnepségre is 35 ezer nézőt várnak, akiknek azonban metsző szélre és mínusz 14 fokra kell felkészülniük. A feljegyzett eddigi leghidegebb időjárás 1994-ben volt Lillehammerben, ahol mínusz 11 fokban figyelték a nézők a ceremóniákat. Akkor az állatok kímélése végett nem galambokat, hanem galamb alakú léggömböket engedtek a magasba a norvég rendezők.



A dél-koreai házigazdák pénzt és időt akartak megtakarítani azzal, hogy tető nélkül építették fel 58 millió dollárból az arénát. A fogvacogtató körülmények miatt többek között azzal készülnek, hogy forró csomagokat és pokrócokat osztogatnak majd a tribünökön, felgyorsítják az ellenőrzést a kapuknál, nagy szélfogókat telepítenek a stadion köré, és az ünnepségek előtti felvezető műsorokba bevonják a közönséget is. A mintegy 160 VIP-vendég a többiekénél vastagabb és nagyobb takarókat kap majd.



Novemberben hat nézőt szállítottak kórházba kihűlés miatt egy popkoncert közben az Olimpiai Stadionból.



A phjongcshangi rendezőknek eleve fejfájást okoz a politikai feszültség a Koreai NDK-val, továbbá a gyenge jegyeladások, illetve az Orosz Olimpiai Bizottság keddi kizárása is.