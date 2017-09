Pintér a Barcához hasonlította csapatát

Miután csapata 1-0-ra megverte a Mezőkövesdet, Pintér az NB I-es tabellán jelenleg az ötödik helyen álló együttesét egyenesen az ötszörös BL-győztes Barcelonához hasonlította - írja a borsonline.hu – Tudtuk, hogy szűken védekező csapat érkezik, amely kontrára játszik, mégpedig elég jól. A Barcelona is türelmesen játszik, keresi a réseket, most kicsiben mi is ezt tettük. Tudtuk, hogy az első gólig nehéz lesz, a gólunk után volt négy-öt lehetőségünk, amit sajnos nem használtunk ki, remélem, a jövő héten ez összejön majd. Gratulálok a csapatnak, mert nehéz ilyen ellenféllel szemben játszani – fogalmazott a mérkőzés után elégedetten Pintér.