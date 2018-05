Pozitív lett az olimpiai bajnok Asbel Kiprop doppingtesztje

A kenyai atléta csütörtökön az ügyvédje által kiadott nyilatkozatban ismerte el, hogy pozitív eredményt hozott egy versenyen kívül elvégzett novemberi tesztje, de határozottan tagadta, hogy doppingolt volna.



Az 1500-as futó azt állítja, előre figyelmeztette a mintavételre az egyik ellenőr, majd utána pénzt kért ezért, de nem konkrét összeget. A versenyen kívüli tesztek lényege, hogy a sportolók számára váratlanul végzik, így akarják csökkenteni a csalás esélyét, és megakadályozni, hogy a tiltott szerek kiürüljenek a szervezetből.



Kiprop már februárban megtudta, hogy pozitív lett a mintája, és nagyon megdöbbent. Az esetet először a Daily Mail című brit lap hozta nyilvánosságra, szerdán.



"Abban az időben nem ösztönzésnek vagy megvesztegetésnek tartottam azt a pénzt, de ha most visszatekintek, már tisztán látom, hogy az összeg kapcsolatban állt a mintavétellel, és az azt megelőző értesítéssel" - mondta.



Hozzátette, továbbra is rendkívül furcsának tartja, hogy éppen akkor lett pozitív a mintája, amikor megzsarolták.



"Lehet, hogy kevesebb pénzt kapott, mint amennyit várt (...), de ezt csak gyanítani tudom" - vélekedett az ellenőrről Kiprop. Leszögezte: a dopping elleni küzdelem élharcosaként tevékenykedik hazájában, és nem szeretne mindent elrontani, amiért az első nemzetközi versenye, vagyis 2007 óta dolgozik.



"Remélem, bizonyítani tudom, hogy tiszta sportoló vagyok" - közölte.



Az továbbra sem ismert, milyen tiltott anyagot mutattak ki nála, de a sportoló nyilatkozata alapján eritropoetinről (EPO) van szó.



"Úgy tudom, az EPO injekcióval kerül a szervezetbe. Legutóbb 2014-ben kaptam injekciót: a sárgaláz elleni vakcinát adták be, mielőtt a Bahama-szigetekre utaztam versenyezni" - közölte Kiprop.



A kenyai közép- és hosszútávfutóknak a közelmúltban több doppingesetük is volt. Ahogyan az egyaránt eltiltott Jemima Sumgong, Rita Jeptoo, Matthew Kisorio és Agatha Jeruto, úgy Asbel Kiprop menedzsere is Federico Rosa. Az olasz ügynök közölte: megdöbbentette Kiprop pozitív tesztje.