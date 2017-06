Priskin Tamás a Ferencvároshoz igazolt

Az FTC honlapjának csütörtök esti beszámolója nem tesz említést arról, hogy a révkomáromi születésű csatár szerződése mennyi időre szól.



A 30 éves Priskin a magyar élvonalban 16 évesen és 7 hónaposan a Győri ETO színeiben mutatkozott be. Később szerepelt Nagy-Britanniában a Watford, a Preston North End, az Ipswich Town, a Queens Park Rangers, a Swansea City és a Derby County csapataiban. Később volt az orosz Alanyija Vlagyikavkaz és az izraeli Maccabi Haifa labdarúgója, 2014-ben visszatért Győrbe, legutóbb pedig a szlovák Slovan Bratislavát erősítette.



A csatár 2005-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, eddigi 17 gólja közül az volt a legemlékezetesebb, amelyet a Norvégia elleni Európa-bajnoki pótselejtező hazai visszavágóján lőtt. Tagja volt a tavaly nyári franciaországi kontinenstornán nyolcaddöntős nemzeti együttesnek is.