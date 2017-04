Puskás Ferenc megelőzte korát tehetségével, szorgalmával és játékintelligenciájával - mondta Hencsei Pál olimpiatörténész az M1 aktuális csatorna szombati műsorában, a 90 éve, 1927. április 1-jén született Puskás Ferencre, minden idők legjobb magyar labdarúgójára emlékezve.



A szakértő hozzátette: a Puskás Ferenc által irányított Aranycsapat évekig veretlen volt. Közvetlenül az 1956-os forradalom előtt is négy, idegenben játszott válogatott mérkőzést megnyertek, ennek ellenére a magyar sportvezetés már korábban eldöntötte, hogy nem vesznek részt a melbourne-i olimpián.



Világhírét a Spanyolországban elért eredményei még inkább megerősítették. Két évig el volt tiltva, már öregnek tartották, és el is hízott, de mindent elkövetett, hogy bekerüljön a Real Madrid csatársorába, és ez rövid időn belül sikerült is - emelte ki Hencsei Pál.



A Real Madridban olyan eredményeket ért el, amelyek máig a legkiemelkedőbbek, emiatt az egész világon ismerik, mint magyart, és a leghíresebb futballisták egyikét - hangsúlyozta az olimpiatörténész.