Rasmus Lauge Schmidt jövő nyártól Veszprémben folytatja

A bakonyi együttes honlapjának beszámolója szerint a 26 éves játékos kettő plusz egyéves szerződést írt alá a magyar bajnokhoz, és 2019. júliusától lesz a veszprémiek kézilabdázója.



"A Veszprém egy nagyszerű klub, nagy ambíciókkal, nehéz nekik nemet mondani. A legjobbamat fogom nyújtani annak érdekében, hogy trófeákhoz segítsem jövőbeli csapatomat, s alig várom, hogy én is élvezhessem a fantasztikus veszprémi hangulatot" - idézi a honlap Schmidtet.



A jelenleg a német SG Flensburg-Handewittben játszó átlövő korábban a THW Kielt és a Bjerringbro-Silkeborgot erősítette, a dán válogatottban pedig 98-szor lépett pályára, és 196 gólt szerzett. A nemzeti csapattal 2012-ben Európa-bajnoki címet nyert, emellett két világbajnoki ezüstöt szerzett.



A veszprémiek múlt szerdán jelentették be egy másik dán válogatott, René Toft Hansen szerződtetését: az olimpiai bajnok beálló most nyáron csatlakozik a csapathoz.



Az már korábban kiderült, hogy a francia irányító Kentin Mahé, a horvát balszélső Manuel Strlek, valamint a vajdasági születésű, spanyol állampolgár kapus Sterbik Árpád is a veszprémiek játékosa lesz nyártól, ugyanakkor távozik a horvát kapus Mirko Alilovic, a spanyol balszélső Cristian Ugalde, illetve a horvát beálló Renato Sulic.