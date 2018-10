Ronaldo elmondta, hogy miért hagyta ott a Reált

Cristiano Ronaldo, a Juventus ötszörös aranylabdás portugál labdarúgója a France Football magazinnak elmondta, Florentino Pérez klubelnök hozzáállása miatt hagyta ott nyáron a Real Madridot.



"Mindig úgy tekintett rám, mint egy üzleti befektetésre. Bármi mást mondott nekem, az soha nem a szívéből jött" - fogalmazott a francia lap hasábjain Pérezzel kapcsolatban a 33 éves játékos, aki nyáron 100 millió euróért szerződött a Bajnokok Ligája-győztes spanyol együttestől az olasz bajnokcsapathoz.



"Az első négy vagy öt évben éreztem, hogy én vagyok Cristiano Ronaldo. Utána már egyre kevésbé volt meg ez bennem, az elnök egyre inkább úgy nézett rám, mint aki nem nélkülözhetetlen" - emlékezett vissza madridi éveire Ronaldo, aki a mostani szezonban eddig tíz bajnoki meccsen hét gólt szerzett a Juventusban.



"Néha néztem a híreket, és láttam, azt mondják: kértem, hogy eligazolhassak. Az volt az érzésem, Pérez nem akar ebben megakadályozni" - tette hozzá az Európa-bajnok játékos.



Az előző öt idényben négyszer BL-győztes madridiak Ronaldo nyári távozása óta szenvednek: a La Ligában tíz forduló után csak a kilencedik helyen állnak, vasárnap 5-1-es vereséget szenvedtek az ősi rivális FC Barcelona otthonában. Elmúlt öt bajnokijukon nyeretlenek, s ebből négyszer szenvedtek vereséget.



"A távozásom nem attól függött, hogy Zidane is elment. Az inkább csak megerősítette azt, amit gondoltam a klubról" - nyilatkozta Ronaldo arról, hogy a csapat vezetőedzője, Zinédine Zidane is elhagyta nyáron az együttest.



Kijelentette, olyan csapathoz akart szerződni, ahol úgy érezte, szeretni fogják.



"Ha minden a pénzről szólna, Kínában játszanék, ahol ötször annyit keresnék, mint most. Nem a fizetés miatt jöttem a Juventushoz, Madridban is nagyjából ennyit kerestem, de az olaszokon azt éreztem, hogy nagyon szeretnének leigazolni" - zárta Cristiano Ronaldo.