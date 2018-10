Ronaldo visszatér az Old Traffordra

Az ötszörös aranylabdás portugál támadó 2003 és 2009 között 292 mérkőzésen 118 gólt szerzett a Vörös Ördögök színeiben, 2008-ban a BL-trófeát is elhódította, emellett három bajnoki címhez, FA Kupa- és két Ligakupa-győzelemhez segítette az együttest, mielőtt a Real Madridhoz igazolt.



A csoport rangadóját a százszázalékos Juventus várja jobb formában, igaz, a Zebrák ebben az idényben először pontokat veszítettek, miután hazai pályán csak 1-1-es döntetlen játszottak a Genoa együttesével a Serie A-ban.



Az MU ezzel szemben komoly hullámvölgyben van, ráadásul a szerencse sem igazán segíti José Mourinho együttesét: a manchesteriek szombaton a Chelsea otthonában a 96. percig vezettek, amikor a londoniak egyenlítettek. Egy siker akár lendületet is adhatott volna a Vörös Ördögöknek, akik csak a tizedikek a Premier League-ben.



A Bayern München azt követően, hogy a hét közben a vezetőség megerősítette Niko Kovac vezetőedzőt a pozíciójában, a Bundesligában 3-1-re nyert a Wolfsburg vendégeként, s úgy tűnik, kilábalt a hullámvölgyből. A németek az AEK Athén otthonában bizonyíthatnak.



Szalai Ádám csapata, a Hoffenheim a két mérkőzés után veretlenül első Olympique Lyont fogadja: a Hoffenheim szombaton 3-1-re nyert a Nürnberg vendégeként, a magyar válogatott csatár a félidőben 1-0-ás hátrányban állt be, s ő szerezte együttese harmadik gólját, ezzel már négy találatnál jár a Bundesligában.



A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madridnál a Levantétól elszenvedett bajnoki vereséget követően Julen Lopetegui vezetőedző menesztéséről szólnak a sajtóhírek: a spanyol szakembernek talán egy kis lélegzetvételhez juthat, ugyanis azt cseh Plzent fogadja a Santiago Bernabeu Stadionban, amely legutóbb Rómában öt gólt kapott.