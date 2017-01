Rooney beállította Bobby Charlton gólrekordját

Az Old Trafford Stadionban rendezték a harmadik fordulós meccset, amelyen a címvédő MU a 32 közé jutott.



A 31 éves Rooney a hetedik percben talált be a korábbi Unidet-játékos, Jaap Stam irányította, másodosztályú vendégcsapat kapujába, majd Anthony Martial (15.), illetve Marcus Rashford (75., 79.) góljaival alakult ki a végeredmény.



A találkozót Bobby Charlton is megnézte.