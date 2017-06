Rossi tényleg a DAC edzője lesz

Marco Rossi egyike a négy olasz edzőnek, akik az elmúlt szezonban nemzeti bajnokságot nyertek - Olaszországon kívül - Európában . Míg Antonio Conte az angol Chelsea-t, Carlo Ancelotti a Bayern Münchent, Massimo Carrera pedig a Szpartak Moszkvát vezette bajnoki címig, addig Rossi a Budapest Honvéddal diadalmaskodott a magyar élvonalban.Mióta az olasz menedzser bejelentette, hogy távozik a Honvéd csapatától, azonnal felröppent a hír, miszerint Dunaszerdahelyen folytathatja pályafutását. Az eleinte pletykának tűnő értesülés június 8-ra véglegesen beigazolódott.értesülése szerint Rossi, aki játékosként többek között a Brescia és a Sampdoria csapatait erősítette, csütörtökön megérkezett a Csallóköz központjába, Dunaszerdahelyre.Az 52 éves olasz szakember korábban így nyilatkozott egy olasz lapnak: "Vonzó ajánlatot kaptam Szlovákiából, valószínűleg ott folytatom."A Football ITALIA már azt is tudni véli, hány évre szóló szerződést írt alá Rossi az FC DAC 1904-el: "Marco Rossi két évre szóló szerződést írt alá, további egy évre szóló opcióval. A DAC-hoz követi őt asszisztense, Cosimo Inguscio is, aki már a Honvédnél is Rossi jobbkeze volt."