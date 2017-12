Rövidpályás úszó Eb - Hosszú Katinka hatszoros Európa-bajnok Koppenhágában

A későbbi győztes Hosszú Katinka a koppenhágai rövidpályás úszó Európa-bajnokság női 100 méteres vegyesúszásának döntőjében. Fotó: MTI/EPA/Lars Möller

Már a délelőtti selejtezőből is a legjobb idővel jutott tovább a nagymedencében háromszoros olimpiai bajnok, aki este előbb a legrövidebb hátúszó szám elődöntőjében jeleskedett, és jutott a fináléba 26.26 másodperccel, majd a 200 méter vegyes döntőjében teljesített címvédőhöz méltóan, és gyűjtötte be ötödik aranyát. Saját világcsúcsát nem veszélyeztette ugyan, de így is hatalmas fölénnyel, 2:04.43 perccel nyert a táv nagy részében mögötte úszó Verrasztó Evelyn előtt (2:08.09).Hosszú az eredményhirdetést követően nem tagadta, némileg jobban örül honfitársa ezüstérmének, mint saját elsőségének."Nagyon jó érzés, hogy Evelyn második lett. Nagyon nehéz évek vannak mögötte, keményen dolgozott, de nem jöttek számára az eredmények" - nyilatkozta az MTI-nek, majd felidézte, hogy a 2010-es budapesti nagymedencés Európa-bajnokságon 200 vegyesen ugyancsak ő győzött és Verrasztó lett a második.Az 50 méter hát döntőjében is remekelt Hosszú, aki 25.95 másodperc alatt tudta le a távot, egy századdal megjavítva magyar csúcsát, amelyet 2014. december 7-én állított fel. Sikerével koppenhágai hatodik, karrierjének pedig 16. rövidpályás Európa-bajnoki címét szerezte meg."Ez a legfényesebb aranyérem számomra a hat közül, hiszen ez volt az utolsó versenyszámom itt, Koppenhágában, illetve sprintszámról van szó, ezt megnyerni nagy dolog. Ráadásul ez volt az egyetlen egyéni csúcs, amit ezen a versenyen úsztam, ennek pláne örültem" - mondta Hosszú.Elárulta, a verseny előtt számított rá, hogy mind a hat versenyszámban az élen végez, ez volt a célkitűzése. Elmondása szerint ezzel a teljesítménnyel elégedett, az időeredményekkel viszont - az 50 hát országos csúcsát kivéve - nem.Hosszúnak vasárnap már nem lesz futama a dán fővárosban, a jövő héten viszont Svájcban versenyez, a karácsonyt a hagyományoknak megfelelően a családjával tölti Baján, majd folytatja az edzéseket.Verrasztó Evelyn kijelentette, az eredmény és a helyezés sem érte meglepetésként, mert edzőjével együtt számítottak arra, hogy ezzel az idővel dobogóra kerülhet."Úgy voltam vele, ha érmes leszek - akár bronz, akár ezüst -, annak nagyon fogok örülni. Az országos bajnokság után ez az idő teljesen reális. Magamra tudtam figyelni, és végigvinni, amit az edzőm kért, hogy hozzam ki magamból, amit tudok" - mondta.Hozzátette, az utolsó 25 méter előtt már sejtette, hogy jó eredményt ér el, mert Hosszú Katinka kivételével ebből a mezőnyből senki nem fogja megelőzni gyorsúszásban.A BVSC 28 éves sportolója egyéniben legutóbb 2012-ben állhatott dobogón világversenyen, amikor a debreceni nagymedencés Európa-bajnokságon 200 vegyesen harmadik lett."Elég sok idő eltelt, ezért azt hiszem, ezt az érmet sokkal jobban meg fogom becsülni, mint bármelyik másikat" - mondta. Emlékeztetett rá, hogy a nyári budapesti világbajnokságot jelölte ki utolsó világversenyének."Nem így alakult, és ezért mégiscsak megérte folytatni. Nem gondolom, hogy nem folytatnám a továbbiakban is" - árulta el.A férfiak 100 méteres gyorsúszásában Németh Nándor első tartalékként - visszalépés nyomán - végül bekerült a legjobb 16 közé, és a váratlan rajtlehetőséggel élve összesítésben a hatodik lett 47.06 másodperces egyéni csúccsal."Szerencsével csusszantam be az elődöntőbe, ahol hét tizedet javítottam a legjobb eredményemen. Egyszerűen nem tudom, hogyan csináltam, nagyon jól jött össze minden, a kezdés és a fordulók is egész jók voltak. Erre nem számítottam" - nyilatkozta az Egri Úszó Klub 18 éves sportolója.Hozzátette, szerinte a döntőben bármi előfordulhat, mert nincs olyan messze az élmezőnytől. Egyértelműen pozitívumként értékelte, hogy a sprintszámokban kezd egyre jobban teljesíteni a magyar válogatott.Kozma Dominik nála is jobbat nyújtott: elődöntős futamukban, ahol Németh negyedik volt, a harmadik időt úszta 46.98-cal, a teljes rangsorban pedig negyedikként biztosította helyét a vasárnapi döntőben.Jóllehet remek országos csúccsal rukkolt ki, ez is kevés volt Cseh Lászlónak, hogy ott lehessen az 50 méter pillangó szombati fináléjában. A 22.88 másodperces rekordidő összesítésben a 11. helyhez volt elegendő. Cseh korábbi csúcsa 23.08 volt, amelyet két éve, december 5-én az izraeli rövidpályás Eb-n úszott."Nagyon örülök, hogy 23 másodperc alá kerültem és országos csúcsot értem el, ez biztató a kétszáz előtt. Hogy nem jutottam tovább, az lényegtelen, végre jó időt úsztam" - szögezte le Cseh.Hangsúlyozta, érezte, hogy jól megy neki az úszás és jól halad, nem erőlködött úgy, mint száz méteren."Ez a sebesség hiányzott száz méteren, ott nem állt össze az egész" - tette hozzá.Földházi Dávid a 100 méter vegyes elődöntőjében nagyon közel járt magyar rekordjához, 53.01-es eredménye végül is a teljes sorrendben a 10. helyre volt jó, vagyis a döntőhöz nem volt elég.A női 100 méteres pillangó vasárnapi fináléjában sem lesz magyar: Szilágyi Liliána elmaradva saját legjobbjától a szombati elődöntőben 57.67 másodpercet úszott, ezzel csak 12. lett.A vasárnapi zárónap előtt a magyar csapat hét arannyal, három ezüsttel és egy bronzzal az éremtáblázat második helyén áll az oroszok mögött.A három versenynap után négy aranynál tartó Hosszú Katinka 50 méteres hátúszásban és 200 méter vegyesen is a legjobb idővel jutott tovább a szombat délelőtti selejtezőből a koppenhágai rövidpályás Európa-bajnokságon. Ötven háton 26.44 másodpercet ért el a nagymedencében háromszoros olimpiai bajnok, honfitársa, Burián Kata egyéni rekordja (28.44 mp) pedig a 38. helyhez volt elég. Hosszú 200 méter vegyesen 2:07.34 perc alatt ért célba, Verrasztó Evelyn (2:09.97 p) pedig a negyedik idővel került a fináléba. Az egész mezőny legfiatalabb tagja, Nagy Réka több mint másfél másodperccel jobbat úszott (2:14.37) eddigi rekordjánál, ez a 19. helyre volt elég."Nagyon jólesett ez az úszás, persze időnként nagyon fájt, de élveztem minden másodpercét" - mondta boldogan a BVSC 14 éves sportolója. Elmondása szerint edzőjével megbeszélték, hogy minden ötven méteres etapot úgy teljesítsen, mintha egyetlen ötvenméteres futam lenne, és megfázása ellenére azt is sikerült megvalósítania, hogy ne vegyen minden második tempó után levegőt, így még gyorsabbá vált.Hosszú Katinka korábbi terveivel ellentétben 100 méter pillangón nem indult. Ebben a számban Szilágyi Liliána (58.35) a 15. helyen lépett tovább az elődöntőbe, Bordás Beatrixnak ugyanez nem sikerült (1:01.21), ő a 34. helyen zárt. "Mindkét számban, amiben ma délelőtt indultam, az első helyen jutottam tovább, ez így teljesen rendben van" - értékelt az MTI-nek Hosszú Katinka. Mint kifejtette, a délutáni programban négy futamban szerepelt volna, és mivel úgy érezte, ez talán sok lenne, visszalépett a 100 méter pillangóról.Gyurinovics Fanni 200 méter gyorson megjavította egyéni legjobbját (1:59.39), de mivel a 19. helyen végzett, nem jutott döntőbe. "A bevonulásnál még azon gondolkoztam, lehet, hogy nem tudok két perc alatt úszni, de végül összejött, aminek örülök. Az a célom, hogy ez ötvenes medencében is sikerüljön" - mondta a Győri Úszó SE 16 éves sportolója.

A bronzérmes olasz Margherita Panziera, az aranyérmes Hosszú Katinka és az ezüstérmes ukrán Darina Zevina (b-j) a női 200 méter hátúszásának pénteki eredményhirdetésén. Fotó: MTI/AP/Jens Dresling

A férfiak mezőnyében 50 méter pillangón Cseh László (23.18) mindössze egy tizedmásodperccel maradt el saját országos csúcsától, ám így is csak a huszadik, Gyárfás Bence (23.40) a 29., Takács Krisztián (24.00) a 41., Biczó Bence (25.32) pedig az ötvenedik lett, így egyikük sem jutott tovább. "Örülök ennek az időnek, mert 100 pillangón nem voltam eléggé dinamikus. Ott nem állt össze megfelelően az úszásom, emiatt maradt hiányérzetem, ez viszont egész jól sikerült, ami jó előjel a 200 pillangó előtt" - fogalmazott Cseh László. Bevallotta, ő maga sem gondolta, hogy ilyen jó időt ér el reggel."Ahhoz képest, amit vártam magamtól sebességben, ez tényleg sokkal jobb" - mondta. Kozma Dominik 100 méter gyorson a 15. idővel (47.51) került az elődöntőbe, Németh Nándor egyéni csúccsal (47.72) összesítésben a 19. helyen zárta az előfutamot, így ő nem jutott tovább, de első számú tartalékként még reménykedhet.

Lobanovszkij Maxim (48.46) a 39., Dudás Dániel (49.11) pedig az 54. lett. Földházi Dávid 100 méter vegyesen a tizedik idővel (53.12) lépett az elődöntőbe. Ez a huszadik helyezett Dudás Dánielnek (54.27), illetve a 35. Barta Mártonnak (55.43) nem sikerült. Szintúgy nem jutott tovább Grátz Benjámin (54.75), viszont az egyéni csúcsából több mint egy másodpercet lefaragott, és ez a 25. helyet jelentette összesítésben. "Elégedett vagyok, nagy hibát nem követtem el, szerintem mindent úgy csináltam, ahogyan terveztük. Bárcsak ennyit javultam volna négyszázon is, sokkal boldogabb lennék" - nyilatkozta Grátz.A 4x50 méteres vegyesnemű gyorsváltók között a Lobanovszkij Maxim, Takács Krisztián, Gyurinovics Fanni, Bordás Beatrix összetételű magyar csapat a 11. lett (1:33.33), így nem szerepelhet a fináléban.