Sarapova után nyomoz az indiai rendőrség

Marija Sarapova ötszörös Grand Slam-tornagyőztes teniszező is az indiai rendőrség látókörébe került egy gyanús ingatlanügy kapcsán.



A nyomozó hatóság csalás és összeesküvés gyanújával bűnügyi nyilvántartásba vette az orosz sportolót, mert számos lakásvásárlót becsapott. A Ballet by Sharapova - magyarul: Sarapova Balettje - elnevezésű ingatlanfejlesztést a teniszező is támogatta, sőt 2013-ban Újdelhibe utazott, hogy személyesen találkozzon a leendő vásárlókkal.



A főváros egyik külvárosába tervezett luxuslakótelep nem épült fel, pedig tavaly kellett volna átadni. Az egyik károsult szerint kimondottan Sarapova csábította őt a vásárlásra. A projekt vezetőivel szemben is eljárás indult, de még senkit nem tartóztattak le.