Sikkasztással, hűtlen kezeléssel és korrupcióval gyanúsítják a spanyol labdarúgó szövetség elnökét

A spanyol rendőrség kedden reggel őrizetbe vette többek között a labdarúgó szövetség elnökét, Ángel María Villart, aki után korrupciós ügyben nyomoznak.



Az EFE spanyol hírügynökség értesülései szerint Villar fiát, Gorka Villart, valamint a szövetség pénzügyekért felelős alelnökét, Juan Padrónt is őrizetbe vette a rendőrség. Az ügyben további előállítások várhatók.



Az elnököt sikkasztással, hűtlen kezeléssel és korrupcióval gyanúsítják.

A Marca spanyol sportnapilap arról számolt be, hogy a gyanú szerint Villar kenőpénzt juttatott területi vezetőknek annak érdekében, hogy elnyerje a támogatásukat, és a szövetség elnöke maradjon.



A 67 éves sportvezető 1988 óta tölti be a spanyol szövetség elnöki tisztét, idén májusban újabb négyéves ciklusra választották meg. Villar a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) egyik alelnöke.