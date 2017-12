Sima volt, jöhet a nyolcaddöntő - Lengyelország-Magyarország 28-31

Női kézilabda-világbajnokság, Németország, B csoport, 4. forduló

Lengyelország - Magyarország 28 - 31 (11-13)

Bietigheim, EgeTrans Arena.

Lengyelország: Szövetségi kapitány: Leszek Krowicki.

Magyarország: Szövetségi kapitány: Kim Rasmussen.

Hétméteres: 4/2 ill. 2/2.

Kiállítás: 2 perc ill. 10 perc.

Piros lap: Kisfaludy (45.)



60. perc - Görbicz feltenné Kovacsicsnak kínaira, de nem jó a labda - Janiszewska még szerez egy gólt egy lerohanás után, 28-31. Nem tudunk már lőni, de ez aligha számít: annál jóval magabiztosabban, mint amit az eredmény mutat, legyőzi a lengyeleket Kim Rasmussen csapata, és ezzel a sikerrel bebiztosítja a helyét a legjobb tizenhat között! Bravó, lányok! A meccs embere Kovacsics Anikó lett, aki nyolc góllal vette ki a részét a mai sikerből. Holnap 18 órától a csehek ellen jön a csoportkör utolsó meccse.



59. perc - Kudlacz-Gloc ellépi, Lukács viszont nem tudja gólra váltani az indítást. Kudlacz-Gloc átfűzi magát három magyaron középen, 26-31. Kovacsics kanyarodhat fel a bal szélről, de Placzek ezt most megfogja - ez volt a lengyel kapusok első védése a szünet óta. Kudlacz-Gloc még szépít, 27-31.



58. perc - Rossz a bejátszás, Bíró megszerzi a labdát. Szöllősi-Zácsik is betalál a kilencesről, 25-31.



57. perc - Kobylinska megy fel a szaggatottról, 25-30. Kovács talpról engedi el, de elzúg a kapu fölött.



56. perc - Ez magas volt, átmegy Görbicz keze fölött. Kudlacz-Gloc visszatért, és meg is csinálja magának, 24-29. Kovacics most a szélről eredményes, 24-30.



55. perc - Lukácsnál belemenést fújnak, így nem tud felkanyarodni. Achruk nem adta fel, megindult középen, és beragasztja a jobb sarokba, 23-29.



54. perc - Liszewska ront, majd Schatzl megismétli az iménti lövését, ez sem talál kaput. Rossz csere miatt Schatzl ül le két percre. Janiszewska szépít betörése után, 22-29.



53. perc - Labdaszerzés után Lukácsra jön ki a lerohanás, ő pedig a kapus feje fölött lő a lengyel kapuba, 21-29.



52. perc - Drabik beállóból, 21-28. Schatzl most túlhúzza a bal szélről.



51. perc - Belemenés után Roszak hozhatja ismét, de megállítjuk, mielőtt lőhetne.



50. perc - Támadófault után jöhetünk a kilencgólos előnyért. Megszerzik a lengyelek, Roszak lőhet ziccert, de eldobja a kapu fölött.



49. perc - Achruk vezeti keresztbe a fal előtt, majd Bíró mellett is ellövi, 20-27. Schatzl szép cunderrel 20-28.



48. perc - Kobylinska lő egy szép gólt kintről, 19-26. Bódi kap labdát a szélen, az ötödiket is belövi, csak egy helyzetéből nem lett gól, 19-27.



47. perc - Klivinyi megy be két ember között, de csak a hatoson belül tudják megállítani. Zych így kiül két percre, jöhet Görbicz hetese: elsőre a bal sarokba bombáz, 18-26.



46. perc - Kudlacz-Gloc végül le tud menni, de még mindig ápolják. Schatzl jó ütemben nyúl közbe, így nem kap labdát a lengyel jobb szélső, de még támadhatnak: már passzívnál, de Roszak "kötőben" belövi Bírónak, 18-25.



45. perc - Kisfaludy megmozdulása irányul arcra - egy kisebb konzultáció után piros lappal kiállítják őt. Kár érte, mert eddig álomszerű volt a meccs. Kudlacz-Gloc nem tud felállni, úgy tűnik, nem is tudja folytatni.



44. perc - Achruk lendületből jön, és lő a jobb felsőbe, 17-24. Görbicznél lépést fújnak. Ilyen hibát, rossz a visszapassz a lengyelektől, így pontosan a későn visszaérő Görbiczhez kerül a labda, aki Kovacsics elé tálal - nincs nehéz dolga ziccerben, 17-25.



43. perc - Zych is elvállalja a kilencesről, de nem talál kaput. Klivinyi leosztja Schatzlnek, aki elteszi Gawlik mellett a rövidbe, 16-24.



42. perc - Klivinyi ha felmegy a kilencesről, azt ma nem tudja hárítani egyik lengyel kapus sem, mert hogy közben beállt Gawlik, 16-23.



41. perc - Drabik rálép a hatosra, ezt ritkán adják meg, most sem így tesznek az orosz hölgyek.



40. perc - Megint egy eladott labda, de Achruktól visszaszerezzük. Bódi és Szekeres összjátéka után utóbbi eredményes egy pattintott lövés után, 16-22.



39. perc - Achruk szépít, miután ziccerből elteszi Bíró mellett, 15-21. Klivinyi ellépi, majd Grzyb elpörgeti, figyeljünk, 16-21.



38. perc - Kisfaludy fejez be egy csodálatos akciót beállóból, majd Bíró védése után Bódi kap ismét egy indítást, aki ezt a ziccert is befejezi, meglépünk hét góllal, 14-21!



37. perc - Kobylinskát csak szabálytalanul tudjuk megállítani, hetes a lengyeleknek. Bíró ugyan rajta volt Kudlacz-Gloc lövésén, de nem tudja védeni a bal alsóba tartó labdát, 14-19.



36. perc - Kovacsics újra megoldja egyedül, bravó! 13-19-nél időt kér a lengyel kapitány, ebben az időszakban akár a meccset is el lehet dönteni!



35. perc - Schatzl kapja, ezen a vébén pedig ha ő megkapja, akkor ritkán hibázik - most sem teszi, kilövi a hosszú felsőt, 12-18. Grzyb akcióból, cunderrel javít a bal szélről, 13-18.



34. perc - Klivinyi megint villan kintről, 12-17. BÍRÓ! Kiválóan kezdünk, most Kudlacz-Gloc ziccerét hatástalanítja. Támadhatnak még a lengyelek, a lengyelek legjobbja pedig kiharcol egy hetest. Grzyb fölédobja!!!



33. perc - Megint megnyeri Bíró a Kudlacz-Gloc ellen vívott külön csatát. Nincs lerohanás tőlünk, de hát nem is kell kapkodni. Bódi kap labdát ismét a jobbszélen, most okosan ejt - ez is bent van, 11-16. Achruk gyorsan válaszol betörése után, 12-16.



32. perc - Kudlacz-Gloc is felmegy a kilencesről, de ezt Bíró fogja - mi több, egyből indítja Bódit, aki be is dobja a ziccerét, négyre hízik az előnyünk, 11-15!



31. perc - Klivinyi bombájával indul a második félidő, újra hárommal vezetünk, 11-14.



30. perc - Még lehet egy támadásunk, mintegy 50 másodperc a szünetig. Lehozzák a kapusukat, Kudlacz-Gloc megy be középen, és pontosan a jobb felsőbe lő, 11-13. Klivinyi átlövését fogja Placzek - ez a félidő vége. Egyénileg lényegesen jobban teljesítünk támadásban, nehezen tudják tartani Kovacsicsot és Görbiczet, ráadásul több kipattanóból is gólt tudtunk szerezni. Két góllal vezetünk, eddig ez jól néz ki!



29. perc - Kovacsics most nem cselez, de nincs is ezzel semmi gond - talpról lepi meg Placzeket, a jobb alsóba lő, ez már az ötödik gólja, 10-13.



28. perc - Pontatlan a bejátszás Kudlacz-Gloctól, de nem tudunk vele indulni. Drabik másodjára megkapja a labdát, és bepattintja Bíró mellett-alatt, 10-12. Időt kér Kim Rasmussen.



27. perc - Kudlacz-Glocot szorítjuk ki szinte a jobb szélre, a hosszú felsőt lőné - de nem találja. Placzek fog egy átlövést a kilencesről.



26. perc - Kobylinska indul el középen, őt most nem tudjuk megfogni, estében a bal alsóba, 9-11. Kovacsicsot sem tudják megállítani, megint Drabik mellett ment el, 9-12.



25. perc - Már passzívnál támadunk, Kovacsics is jól egy-az-egyezik, így meglépünk három góllal, 8-11. Időt kér Leszek Krowicki, zsinórban négy magyar gól születik lengyel válasz nélkül.



24. perc - Felmegy a szaggatottról Lisewska, akinek a lövése a kapufáról szerencsére kifele pattan. Jön Szöllősi-Zácsik és Mészáros a mieinkhez.



23. perc - Elrontják, de Szucsánszki kinti lövését is fogja Placzek.



22. perc - A visszafutó Háfra csak szabálytalankodni tud, ezért jár a hetes: Bíró azonban lábbal hárítja Achruk hetesét, de maradhat a lengyeleknél egy fault után.



21. perc - Háfra megy el bátran, ahogy már-már megszokhattuk tőle, és szépen kilövi a rövid felsőt jobbátlövőből, először van kétgólos előnyünk, 8-10.



20. perc - Janiszewska igen kiszorított helyzetből lövi el a jobbszélről, de Bíró jól jött ki, és zárta a szöget.



19. perc - Szucsánszkira most keményen kilépnek, Görbicz viszont egy testcsellel megint el tud menni a védője mellett, és bedobja a ziccerét, 8-9!



18. perc - Placzek védése után most inkább nem kapkodnak a lengyelek. Kobylinska elrontja, majd egy gyors támadás után Schatzl okosan továbbadja a ziccerben lévő Kovacsicsnak, Placzek viszont megfogja a ziccert, kár érte!



17. perc - Már "csak" szimpla hátrány, így Bíró már lejön, hogy egyenlő létszámnál támadhassunk. Kovacsics betörése után a kapufát találja el megint, de Kisfaludy összeszedi a kipattanót, mi több, szépen át is íveli Placzek fölött, 8-8. Drabik a kapufát találja el beállóból, eddig a szerencsére nem panaszkodhatunk.



16. perc - Passzívnál támadtunk, Görbicz nem találta meg Mayert - jön a lengyel lerohanás, Bíró ugyan védi Kobylinska ziccerét, de Görbicz oldalról meglökte őt, ez is két perc, és lengyel hetes: Grzyb a jobb alsóba küldi, Bíró a másik sarokra mozdult, 8-7.



15. perc - Shatzl megy ki két percre, aki meglökte ellenfelét, ismét hátrányban vagyunk. Kudlacz-Glocnak van helye, ő pedig nem szokott hibázni ezekből a szituációkból, bár Bíró hozzáér, de védeni már nem tud, 7-7.



14. perc - Az első hibánk támadásban, most eladjuk a labdát. Bíró második védése, amiből indulhat Bódi a jobbszélen, Szucsánszki passzát váltja gólra a szélsőnk, először vezetünk a meccsen, 6-7.



13. perc - Mayert meg tudja játszani Görbicz a falban, de Jaczek bravúrral véd. Maradhat még nálunk, miközben letelik Szekeres kiállítása. Görbicz test mellől próbálja meglepni Placzeket, de ezt most olvasta a lengyel. Kobylinska fejbe dobta Bírót, de szerencsére nincs komoly baj belőle.



12. perc - Már passzívnál a lengyelek, lehúzzák Janiszewskának a szélre, aki a keresztlécre pattintja!



11. perc - Remek védekezés Szekerestől, aki bele tud ütni a labdába - teljesen érthetetlen ítélet az oroszoktól, ezért két percet adni... hátrányban folytatjuk.



10. perc - Először találják meg a beállót, bár Grzyb a szélről futott be középre, de ezzel most megleptek bennünket, 6-5. Görbicz jól kezd, egyelőre rendre meg tudja verni védőjét lábbal, 6-6.



9. perc - Placzek védi Görbicz próbálkozását a szaggatottról, majd Kovacsics megy be gyönyörűen két ember között középen, 5-5.



8. perc - Kudlacz-Gloc odaadja Klivinyinek, aki megint ziccerig mehet, viszont fölépattintja. Ebből indul a lengyel kontra, Janiszewska marad üresen a jobb szélen, Bíró tehetetlen, 5-4.



7. perc - Kovacsics középről, talpról küld egy bombát a jobb sarokba, 4-4.



6. perc - Achruk ellépi, pedig ziccerig mehetett volna. Lehúzzák Bódinak a jobbszélre, de vonal miatt már nem számít, mi történik - Kudlacz-Gloc pedig megint egy ritmusváltás után megy be a hatosig, és szerez gólt, 4-3.



5. perc - Görbicz megy be középen, Drabik lerántja őt, ez hetes. Görbicz bepattintja a jobb alsóba, 3-3.



4. perc - Kisfaludy két kemény faultja, megússza egy sárgával. Kudlacz-Gloc eladja, Schatzl mehet vele ziccerig, és bepattintja, 2-2. Kudlacz-Gloc javít, betörése után mattolja Bírót, 3-2.



3. perc - Görbicz játszik össze a kapufával, majd másodjára már bedobja, 2-1. Ez is támadó, majd Kisfaludynál is hibát látnak, gyorsan visszakerül a lengyelekhez.



2. perc - Belemenés miatt elveszik tőlünk a labdát, Kobylinska befűzi magát két ember között, és laposan belövi, 2-0. Schatzl a kapufát találja el, de hozzánk kerül a labda.



1. perc - Szekeres pakol oda Kudlacz-Glocnak. Achruk talpról lő a jobb alsóba, 1-0.



1. perc - A lengyelek vezetik az első támadást. Ezúttal Bíró Blanka kezd a magyar kapuban.



13.55 - Jönnek a himnuszok, aztán kezdődik a sorsdöntő meccs. A lengyelektől a "hazai pályán" szereplő Kudlacz-Gloc eddig a legeredményesebb, ő a Bietigheimben szerepel - rá biztos figyelnünk kell ma. Két orosz hölgy vezeti a meccset.



13.40 - Köszöntjük olvasóinkat, kulcsfontosságú meccs vár a magyar női kézilabda-válogatottra a lengyelek ellen - immáron Szucsánszki Zitával a fedélzeten, Tóth Gabriella nélkül.



Korábban írtuk:



Argentína ellen megszerezte első győzelmét a Németországban zajló kézilabda-világbajnokságon a magyar női válogatott. Csütörtökön az a Lengyelország lesz az ellenfél, amely hozzánk hasonlóan egy győzelemmel és két vereséggel áll a csoportban, a lengyelek legyőzték a svédeket, viszont kikaptak a norvégoktól és a csehektől is. A lengyel csapat a legutóbbi két világbajnokságon érte el történelme legjobb eredményét, hiszen mindkét alkalommal negyedikként végzett a tornán - ami pedig érdekesség, hogy ezeken a tornákon az a Kim Rasmussen irányította a csapatot, aki most a magyar válogatott szövetségi kapitánya.



A mieinknél már ott lesz a csapatban a Ferencváros irányítója, Szucsánszki Zita, akit a tartalékok közül hívott be a szövetségi kapitány, viszont a döntés értelmében Tóth Gabriella kikerült a csapatból. „Tóth Gabriella mindent megtett a csapat sikeréért az eddigi mérkőzéseken, nem lehetek vele elégedetlen, ugyanakkor úgy érzem, Szucsánszki Zita a tapasztalatával lendíteni tud a csapaton, akár védekezésben, akár támadásban. Tőle sem csodát várok, de tudom, hogy mindent megtesz majd ő is a sikerért" – mondta el Kim Rasmussen szövetségi kapitány.



A képlet bizonyos része igen egyszerű: amennyiben legyőzzük a lengyeleket, akkor biztosan továbbjutunk a csoportból, azonban ha kikapunk, akkor sem kell még végleg letennünk erről, bár innentől már a többi eredmény megfelelő alakulására is szükség lesz.



A csoport állása három forduló után:

1. Norvégia 6 p. 2. Csehország 4 p. 3. Svédország 4 p. 4. Magyarország 2. p 5. Lengyelország 2 p. 6. Argentína 0 p.