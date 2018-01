Sokáig volt esély jobbra is - Dánia-Magyarország 32-25

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, D csoport, 1. forduló, Varasd., 5000 néző, vezette.: Milosevic, Gubica (horvátok)Mikler - Juhász Á., Bodó 3, Schuch 3, Bánhidi, Ancsin 2, Lékai 5. Cserék: Balogh Zs. 3, Ligetvári 1, Dzsamali 2, Császár 2, Bartók 4, Borbély. Szövetségi kapitány: Ljubomir Vranjes.4/4 ill. 2/1.10 perc ill. 10 perc.Mikkel Hansen (41. perc).c - Borbély oldalra tol egy átlövést, majd Császár indításával Schuch mehet ziccerig, 32-25. Nincs már idő befejezni egy újabb kontrát, ez a vége, hét góllal kapunk ki Dániától, holott 40 percig úgy állt a dolog, hogy ebből jóval szorosabb meccs is lehet. Folytatás hétfőn a spanyolok ellen!- Svannak rövid a kínai. Császár beüti Schuchnak, 32-24.- Dzsamali betör, és a rövidbe lő, 32-23.- Újabb dán gól, ráadásul Green is véd egyet a túloldalon. Abszolút nem így nézett ki a meccs 40 percig, de Lauge meglövi azt a gólt, amivel már tízgólos a különbség, 32-22.- Bánhidit megfogják, Dzsamali pedig a kapufát találja el.- Bartók átlövését most kitolja oldalra Green. Ezt most kijátszották, teljesen üresen maradt beállóban Magnus Landin, 30-22.- Bartók egy bombával válaszol, 28-22. Lauge nem talál kaput, de neki szól a síp, maradhat a dánoknál. Damgaard indul meg, és húzza vissza a jobb sarokba, 29-22.- Svan ejti át Borbélyt a jobb szélről, alighanem ezzel végleg eldőlt, 28-21.- Damgaard visszaállítja a hatgólos különbséget, 27-21. Elengedik most a játékvezetők, nem kapunk szabaddobást Bartók akciója után.- Császár elhajlásból lövi ki a bal felsőt, 26-21.- Bartók lendületből megint ellövi, de ez a falról levágódik, így Green fogja. Olsen egy hosszú támadás végén váratlanul, talpról lövi el a jobb sarokba, 26-20.- Bartók lövése elakad a sáncban, de megvan a labda. Császár szabadul ki a védők közül, 24-20. Lauge vezeti keresztbe, majd húzza a rövidbe, 25-20.- Damgaard leüti magának, majd megállítják - végül hetest kapnak a dánok, Ancsin meg két percet. Lindberg Miklernek is bedobja, 24-19.- Két beállóval, kapus nélkül támadunk - végül Ancsin a szélről vágja be Greennek, 23-19.- Bodó lövése Green kezeiről csúszik tovább, 22-18, hat perc után szerzünk gólt. Damgaard ütemtelenül, meglepi Borbélyt, 23-18. Kikéri utolsó idejét Ljubomir Vranjes.- Henrik Toft Hansen ugyan fölé dobja, miután befordul, de Ligetvári faultja után hetest dobhatnak a dánok. Lindberggel szemben már Borbély: viszont bepattintják a lába alatt, 22-17.- Damgaard talpról, már passzívnál lő a léc alá, először van négy közte, 21-17. Eladjuk a labdát, itt elmehet a meccs!- Ancsin egy kemény faulttal, de maradhat nálunk - időt is kér Dánia.- Schuch szemöldöke repedt fel egy összefejelés után, le kell cserélni. Mikler véd egy átlövést, Juhásznak azonban Lékai passza hosszú a bal szélen.- Mikkel Hansen piros lapot kap! Baloghot teríti le, ez a harmadik kiállítása, véget ér a meccs a dánok legjobbja számára! Baloghnál viszont most belemenést fújnak.- Mikkel Hansen ezt most nagyon bevarrta tíz méterről, 20-17. Időt kér Ljubomir Vranjes.- Mikkel Hansen most a bal szélről, kilövi a hosszút. Schuch gyors válasza beállóból, Green hiába jött ki, 19-17.- Lékai jön középen, de Green rajta van, viszont összeszedjük a kipattanót. Bodó átlövése a kapufán csattan, ez a pattanó pedig már nincs meg.- Bartókot most megfogták. Lauge törhet be még éppen a kiállítás lejárta előtt, és lő a felsőbe, 18-16.- Mikler mutat be egy nagy bravúrt, de az elveszített labda után Mortensen mehet ziccerig, itt már Mikler sem segít, 17-16.- Ligetvári egész pályáról ível az üres dán kapuba, újra iksz, 16-16! Schuch találja el Morten Olsent, ez is két perc, neki is a második kiállítása.- Bánhidi kap hatalmasat az iménti gólszerzőtől, Magnus Landin is kimegy két percre, majd fél percig kettős emberelőnyben fogunk játszani. Előbb azonban Lékai hetese, első szándékból lövi a jobb alsóba, 16-15.- Magnus Landin lövi el Mikler feje fölött a bal szélről, 16-14.- Lékai pattintott lövésébe belekap Green, de már szólt is a síp. Mikkel Hansen a levegőből rántja le Lékait, akit arcon is üt, nem ússza meg a második két percet! Bartók lendületből lövi ki a bal sarkot, 15-14.- Bodó betörésgóljával indul a második félidő, amire Lauge gyorsan válaszol, Schuchot viszont kiküldik két percre, 15-13.SZÜNETBartók lőtte az utolsót, ő is töri meg a csendet, 14-12. Mellé dobja Rene Toft Hansen, pedig üres volt a kapunk, még egyet támadhatunk a szünetig. Császár átlövését Green olvassa, Mortensen viszont hiába indul és lő gólt, a 30 perc letelte után teszi ezt. Kétgólos dán vezetés a szünetre, támadásban kellene egy picit több, védekezésben egyelőre nincsenek nagy gondjaink, sőt.Mikkel Hansen átlövésből a bal alsóba, 14-11, először van háromgólos különbség a meccsen. Közel hét perce nincs magyar gól.Bartók bejátszása nem jó Bánhidinek, de nem csoda, hiszen alaposan megrángatták. Császár megtalálja Bánhidit, viszont ő már a hatoson belül állt.Dzsamali a kilencesről, de a lövését fogja a Green. Henrik Toft Hansen duplázza meg csapata előnyét beállóból, 13-11, valamint Ancsint kiküldik két percre.Mikkel Hansen lövése Bánhidi blokkjáról kerüli el a kaput, jöhetnek a sarokból a dánok. Morten Olsen löketét lábbal védi Mikler, de még mindig a dánok támadhatnak, Damgaard viszont vonalra lép.Damgaard átlövését fogja Mikler, de nem akar lemaradni tőle a Landint váltó Green sem. Mensah Larsen viszont test mellől bombáz a jobb felsőbe, 12-11. Kicsit akadozik a támadásunk, végül Bartók vállalja el, de a felső lécet találja el talpról.Ligetvári állja útját Mortensennek, de maradhat a dánoknál - Nikolaj Jakobsen pedig időt kér.Bartók góllal debütál az Eb-n, egy nagy bomba kintről a jobb felsőbe, 11-11.Mikkel Hansennek készítik elő, de nem talál kaput kintről.Sárga Schuchnak, majd nagy passzt kap Toft Hansen, aki be is vágja, 11-9. Dzsamali viszont egy gyors válasszal 11-10.Lauge húzza egyelőre a dánokat, volt helye, és bátran be is ment, majd bepattintja ismét Miklernek, 10-9. Császár megy be, és ugyan a kapufára megy a ziccere, de hetest kap. Balogh lőheti Landinnak, viszont fölépattintja Balogh!Kezdődik a másfél perces létszámhátrányunk, természetesen Mikler is lejön, mikor támadunk. Elveszik a sporik tőlünk, de szerencsére visszaér a kapusunk.Lékai megy ki két percre, 23 másodpercig egyenlő létszámban a felek, utána emberhátrányban vagyunk. Lauge varrja fel a léc alá, 9-9.Mensah Larsen rossz passza, Lékai pedig gyorsan kapcsol, és a saját térfeléről dobja az üresen maradt dán kapuba, 8-9.Mikkel Hansen rántja vissza felugrás közben Ancsint, ez két perc.Balogh gólra is váltja betörése után, újra iksz, 8-8.Lépéshiba miatt elveszik tőlünk a labdát. Morten Olsen a felső lécet találja telibe talpról, végül nem tudjuk lerohanni a dánokat, de támadhatunk tovább. Időt kér Ljubomir Vranjes.Lauge elejti a labdát, támadhatunk. Elveszítjük a labdát, Mikler ugyan bemutat egy bravúrt, de a kipattanó most a dánoké, Mortensen pedig ezt már kíméletlenül bevágja, 8-7.Lékait ziccerben dolgozza meg Henrik Toft Hansen, de nincs hetes. Balogh megint a kilencesről, ülnek az átlövéseink, 7-7!Ezt belemenésnek is fújhatták volna Laugénál, de támadhatnak még a dánok: Mikler ezt az átlövést viszont fogja!Bodó lövését blokkolják, Landin egyből indítja Mortensent, aki bedobja a ziccerét, először van kétgólos különbség, 7-5. De csak idáig, Ancsin lövését ugyan fogja Landin, de a kipattanót Lékai szedi össze, itt már a dán kapus is tehetetlen, 7-6.Lehozzák a kapust a dánok, kiegyenlítve ezzel a létszámhátrányt, Mikkel Hansen pedig jön lendületből és bepattintja Mikler lába latt, 6-5.Mollgaard megy ki két percre a Bánhidi ellen elkövetett faultja után, emberelőnybe kerülünk. Balogh előtt van hely, aki bepattintja Landinnak, 5-5.Lékai bejátszása nem jó, jöhetnek a dánok. Jól zárunk oda Laugénak, másodjára viszont el tudja lőni, test mellől a bal alsóba, 5-4.Lauge harcol ki egy újabb hetest, Hansen ezt is a felső sarokba küldi, 4-4.Jön az egyenlítés Olsentől, 3-3. Bodónak játssza tovább Balogh, ez is bent van a szaggatottról, 3-4!Már passzívnál támadnak a dánok, de kétszer is a magyar blokkban akad el a lövés. Lékai előtt laza a fal, fel is megy, és először vezetünk átlövése után, 2-3.Ancsinnak készítik elő, aki egy óriási bombát ragaszt Landin kapujába, 2-2.Ancsin kap sárgát, jó védekezés. Lauge megy be két ember között, de Lékai a hatoson belül próbálja megállítani, ez hetes. Miklerrel szemben Hansen: bevarrja a bal felsőbe, 2-1.Némi meglepetésre Ancsin érkezik a jobbszélre támadásba. Lékai test mellől lövi ki a bal alsót, 1-1.Olsen talpról lő, Mikler a másik irányba megy, a labda meg a jobb alsóba, 1-0.A dánok kezdték a meccset.- Köszöntjük olvasóinkat, hamarosan kezdődik a Dánia-Magyarország Eb-csoportmeccs a férfi kézilabda Eb-ről. Ugyan a torna nem kvalifikál "sehova", azért mégsem lehet félvállról venni, szépszámú magyar szurkolósereg buzdíthatja a mieinket a mai napon. Ljubomir Vranjes végül két szélsőt, Országh Ádám és Fekete Dávidot hagyta ki a keretből, így állt össze a 16-os keret. A csoportunkból lejátszottak már egy meccset, a spanyolok kiütötték a cseheket 32-15-re.



Korábban írtuk:

Azzal a Dániával, amely megnyerte a riói olimpiát, ám az utóbbi időben egészen jól megy Mikkel Hansenék ellen a játék a magyar válogatottnak: tavaly a világbajnoki nyolcaddöntőben 27-25-re sikerült nyernünk, míg az Eb-selejtező csoportjában idehaza 25-25-ös döntetlent értünk el az északiak ellen. - Nagyjából tizenkét-tizenhárom napot tudtunk eddig együtt dolgozni, ez alapján nem lehet nagy csodát várni. De azt igenis szeretném látni, hogy az Eb-n újabb lépést teszünk előre. Azt hiszem, a svédek elleni meccseken már látszódott, hogy előreléptünk, és itt Varasdon is azt várom, hogy tovább fejlődünk. - mondta a Nemzeti Sportnak a mérkőzést megelőzően Ljubomir Vranjes, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Hozzátette, korainak tartana egy bravúrt a magyar csapat részéről, mert ha a dánok és a spanyolok a legjobb formájukban játszanak, kevés az esélyünk, viszont örülne neki, ha minél tovább pariban lennénk velük, és minél kevesebb technikai hibát követnénk el. - Hosszabb időn át kellene stabil játékot nyújtanunk, a topcsapatok 45-50 percen keresztül is képesek magas színvonalon játszani egy meccs során. Nekünk még jóval hullámzóbb a játékunk, a legjobbak legyőzéséhez ebben kellene fejlődnünk. - fogalmazott Ljubomir Vranjes.