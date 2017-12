Sorsoltak a Bajnokok Ligájában

A nyolcaddöntő párosításai. Fotó: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi

A csoportgyőzteseket hétfőn Nyonban a csoportmásodikokkal sorsolták össze úgy, hogy azonos nemzetbeliek és a korábban ugyanabban a négyesben szereplő együttesek nem kerülhettek össze."Akár a döntő is lehetne, így mondhatjuk, hogy ez egy kicsit korai" - kommentálta a sorsolást Emilio Butragueno, a Real Madrid nemzetközi igazgatója, megemlítve, hogy a PSG egyre erősebb és kifogástalanul teljesített a csoportkörben. - "Ugyanakkor szerintem az ő számukra sem kedvező ez a sorsolás. Az biztos, hogy lenyűgöző párharc lesz.""Hiszek benne, hogy vagyunk azon a szinten, hogy méltó ellenfele lehetünk a Real Madridnak" - mondta Unay Emery, a párizsiak spanyol vezetőedzője, aki korábban a Sevillánál és a Valenciánál is edzősködött, így jól ismeri a madridi közeget, a Bernabeu Stadion hangulatát. A 46 éves tréner szerint csapatának van karaktere, taktikailag szervezett és rendelkezik nagyon jó játékosokkal, ami a sikerhez kell.Emery a BL legutóbbi két kiírásának bajnokát is méltatta, s megjegyezte, hogy szerinte "nagyszerű" párharcot vív majd a két csapat egymással.

A nyolcaddöntő programja:

A Real mellett a másik spanyol "óriás", az FC Barcelona sem volt szerencsés, ugyanis az angol bajnoki címvédő Chelsea-vel mérkőzik majd meg a 16 között."Volt néhány nagyszerű pillanatunk a Stamford Bridge-en, nem igaz?" - kommentálta a sorsolást Andres Iniesta, a Barcelona csapatkapitánya Twitter-oldalán, utalva arra, hogy 2009-ben az ő találatával jutottak tovább.A két csapat 2009-ben és 2012-ben is egymás ellen vívta a BL elődöntőjét, előbbi alkalommal a katalánok, utóbbinál pedig az angolok léptek tovább.Az öt angol együttes közül a két manchesteri gárda, a City és a United nem panaszkodhat, mivel előbbi a Baselt, utóbbi pedig a Sevillát kapta, s vélhetően a Liverpoolnál sem szomorkodnak az FC Porto elleni párharc miatt. A londoniak ugyanakkor kifejezetten balszerencsések voltak ezúttal, hiszen amíg Chelsea a Barcelonával, addig a Tottenham Hotspur a legutóbbi kiírásban döntős olasz bajnok Juventusszal kénytelen megküzdeni a kieséses szakasz első körében.A nyolcaddöntők első mérkőzéseit február 13-14-én és 20-21-én, míg a visszavágókat március 6-7-én és 13-14-én rendezik.A sorozat döntőjének Kijev ad otthont.Juventus (olasz)-Tottenham Hotspur (angol)FC Basel (svájci)-Manchester City (angol)Real Madrid (címvédő, spanyol) - Paris Saint-Germain (francia)FC Porto (portugál)-Liverpool (angol)Chelsea (angol)-FC Barcelona (spanyol)Bayern München (német)-Besiktas (török)Sahtar Donyeck (ukrán)-AS Roma (olasz)Sevilla (spanyol)-Manchester United (angol)Paris Saint-Germain - Real MadridLiverpool-FC PortoTottenham Hotspur-JuventusManchester City-FC BaselAS Roma-Sahtar DonyeckManchester United-SevillaFC Barcelona-ChelseaBesiktas-Bayern München