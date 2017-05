Spallettinek elege van a Tottiról szóló kérdésekből

Luciano Spalletti, az AS Roma vezetőedzője elmondta, elege van abból, hogy mindenki az idény végén visszavonuló labdarúgójáról, Francesco Tottiról kérdezgeti.



"Ha visszamehetnék az időben, soha nem jöttem volna a Romához edzőnek" - mondta az olasz szakember, miután csapata 4-1-re győzött vasárnap az AC Milan otthonában.



Totti jelenleg a 25. szezonját tölti az AS Roma együttesénél, ám ebben az idényben csak elvétve számít rá az edzője: mindössze 15 bajnoki összecsapáson lépett pályára, egyszer volt kezdő, két alkalommal pedig a szünetben állt be.



"Amikor az utolsó öt percre becserélem őt, azt mondják, bolondot csinálok belőle, nem tisztelem. Amikor ideszerződtem Rómába, elmondtam, nem Totti örökségét kell menedzselnem, hanem ugyanolyan játékosként kell néznem rá is, mint a többiekre" - tette hozzá Spalletti, aki kiemelte, nagyon fontos lesz az utolsó három forduló a csapatának, mert szeretnék megszerezni a BL-főtáblát jelentő második helyet.



A 40 éves Totti múlt szerdán jelentette be, hogy az idény végén befejezi pályafutását. Csapata, az AS Roma 35 forduló után a második helyen áll az olasz bajnokságban, egy ponttal megelőzve a harmadik Napolit.