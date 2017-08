Storck kárpótlásából sokan nem kértek

„Aki ott volt Andorrában, és szurkolt nekünk, sok szeretettel meghívom a következő két hazai mérkőzésünkre. Ők az én vendégeim Lettország és Portugália ellen. Még ha ezzel az andorrai vereséget nem is tudom meg nem történtté tenni, valamit szeretnék visszaadni nekik abból, amit ők tettek a csapatért" – nyilatkozta Storck, amikor a csúfos vereség után megerősítette posztján az MLSZ. A szövetség a soron következő hazai vb-selejtezőkre egyébként egységesen ezer forintért árulta a belépőket.– Még hetekkel ezelőtt volt egy felhívás az MLSZ részéről: akik szerettek volna élni a lehetőséggel, írniuk kellett egy e-mailt a szövetségnek. Megadtuk a jegyvásárláshoz szükséges adatokat: név, születési hely és idő, lakcím stb. Ezek alapján azonosítottak be minket, hogy valóban ott voltunk-e Andorrában – mesélte a Borsnak az egyik magyar szurkoló, aki tényleg elkísérte a Pireneusokba a válogatottat. – Azt válaszolták, hogy hamarosan küldik a jegyeket, de nagyon sokáig vártam. Aztán most hétfőn megkaptam a lettek és a portugálok elleni belépőt is. De nem mind az 586 szurkoló igényelte az ingyenjegyeket. Sokan úgy voltak vele, nem kérnek ebből – magyarázta a drukker. S valóban, a szurkolók 77 százalékának nem kellettek az ingyenjegyek.– Az Andorrában szurkoló ma­­gyarok közül 137 fő nyújtotta be igényét a Lettország és a Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre szóló jegyekre – tájékoztatta a lapot Sipos Jenő szóvivő. Mindez azt jelenti, hogy Bernd Storck szövetségi kapitánynak összesen 274 ezer forintjába fájtak a két meccs belépői.