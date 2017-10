Storck: nem vehetik el tőlünk a harmadik helyet

Bernd Storck szövetségi kapitány optimistán tekint a magyar labdarúgó-válogatott utolsó, keddi világbajnoki selejtezőmérkőzésére, melyen Feröer-szigetek csapatát fogadja a Groupama Arénában.



A német szakember hétfő esti sajtótájékoztatóján elmondta, bízik benne, hogy a nemzeti együttes újra olyan futballt tud bemutatni hazai pályán, mint egy hónappal ezelőtt a lettek és a portugálok ellen.



"Én és a csapat is tudjuk, hogy képesek vagyunk a jó teljesítményre, nem vehetik el tőlünk a harmadik helyet" - mondta Storck arra utalva, hogy a magyarok egypontos előnnyel várják a találkozót a szigetországiakkal szemben, akik már most történetük legjobb szereplését könyvelhetik el.



A szakvezető kiemelte, a svájciak otthonában 5-2-re elveszített összecsapáson sok tervük volt, melyek azonban az első két, szerencsétlen körülmények között kapott gól miatt szertefoszlottak. Megjegyezte, megpróbálják a pozitívumokat kiemelni, mint például, hogy a svájciak mindössze öt gólt kaptak a kvalifikáció során, abból négyet a magyarok szereztek.



Egy újságírói kérdésre Storck rendkívül hosszú monológba kezdett, amelyben újfent hangsúlyozta, a pozitívumokkal kell foglalkozni, illetve már a jövőről beszélt.



"Érkezésemmel elkezdtünk egy közös munkát, amelyet folytatni akarunk. Két éve reformokat vezettünk be a magyar labdarúgásba, az elnökkel együtt úgy gondoljuk, jó úton haladunk" - mondta Storck, aki szerint ezek a reformok lassan eredményeket is hoznak. Szerinte meg kell nézni az utánpótlás-válogatottak közelmúltbeli eredményeit, még ha ott is becsúszik egy-egy olyan rosszul sikerült mérkőzés, mint múlt csütörtökön az U21-es csapat olaszoktól elszenvedett 6-2-es veresége.



Storck kiemelte, a tavalyi Európa-bajnokságot megelőzően hosszan együtt készülhetett a kerettel, a mostani jó szerepléshez viszont elengedhetetlen lenne a játékosok folyamatosan megmérettetése nemzetközi szinten, a magyar klubok gyenge kupaszereplése miatt azonban erre nincs lehetőségük. Úgy vélte, ezért stagnál a válogatott teljesítménye.



Dzsudzsák Balázs csapatkapitány rendkívül frusztráltnak tűnt a sajtótájékoztatón, amelyet - saját bevallása szerint - közhelyekkel kezdett, miszerint csakis a győzelem lehet elfogadható.



"A szombati meccset annyival zárnám le, hogy az 5-2-es vereség megérintette az egész csapatot. Minden szurkolónak köszönjük, aki kijött és kiváló hangulatot teremtett" - mondta a szélső, aki eltiltása miatt nem lépett pályára a bázeli találkozón.



A kissé furán viselkedő Dzsudzsák megjegyezte, nincs még itt az ideje belemenni az elemzésekbe, azt azonban kijelentette, "nagyon messze" vannak az első két helyezettől.



Stieber Zoltán elmondta, örül neki, hogy a bázeli vereség után ilyen gyorsan jön a következő mérkőzés, mert így gyorsan rendet kell tenni a fejekben.



"Bízom benne, hogy mindenki odateszi magát, s ha kellően komolyan vesszük a mérkőzést, akkor nem lehet gond a három pont begyűjtése" - mondta a DC United támadója.



A magyar válogatott kedden 20.45-től játszik a feröeriekkel, s amennyiben nem kap ki, akkor a csoport harmadik helyén végez.



A magyar válogatott kezdőcsapata az MTI szerint:

Gulácsi Péter - Fiola Attila, Guzmics Richárd, Kádár Tamás, Korhut Mihály - Stierber Zoltán, Nagy Ádám, Pátkai Máté, Dzsudzsák Balázs - Varga Roland, Ugrai Roland.