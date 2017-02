Súlyos vereséget mért Märcz Tamás együttesére a montenegrói válogatott a Volvo-kupán

Eredmény: Magyarország-Montenegró 4-9 (0-3, 0-3, 2-1, 2-2)

a magyar góldobók: Erdélyi, Decker Á. 2-2



Az ötödik helyet hozó riói olimpia óta mostanra jelentősen megfiatalított magyar válogatott roppant gyámoltalanul, pontatlan, ennél fogva hatástalan játékkal kezdte az összecsapást a tavaly nyári ötkarikás játékokon negyedikként végzett riválissal szemben. Montenegró sorra-rendre szerezte góljait, s meg sem állt a nagyszünetig fél tucat találatig, miközben a hazai csapatból senki sem tudta bevenni az ellenfél kapuját.



Az első magyar gólra csaknem a harmadik negyed közepéig (!) kellett várni, ekkor - majdnem 19 perc elteltével, 0-7-nél - Decker Ádám volt sikeres, aki közelről juttatta hálóba a labdát (1-7). Hogy kevésbé csúfos látványt nyújtson az eredményjelző, még ebben a játékrészben Erdélyi Balázs is betalált (2-7). A zárószakaszban - 2-8-nál - nyolcadik emberelőnyét végre kihasználta a magyar csapat: Erdélyi lőtt tisztes távolból nagy gólt. Az utolsó egy percben két gól esett, előbb a szintén duplázó Decker volt eredményes, de még erre is volt válaszuk a vendégeknek, akik 9-4-re diadalmaskodtak.



Märcz Tamás szövetségi kapitány úgy összegzett az M4 csatornának, hogy az elején az ellenfélnek minden összejött, a magyaroknál viszont hiányzott néhány támaszték, akit kivett erre a napra a csapatból.



"Elég mélyről kezdtünk, nagy pofonnak indult, a meccs közepe táján felébredtünk, de annyira új ez a csapat, hogy még hosszú az út, amit be kell járnunk, hogy sokkal jobbak legyünk" - tette hozzá.



A szombati másik mérkőzésen: Horvátország-Szlovákia 17-3 (3-2, 5-0, 4-1, 4-1) pénteken játszották: Montenegró-Horvátország 7-7 Magyarország-Szlovákia 20-5 vasárnap: Montenegró-Szlovákia 10.00 Magyarország-Horvátország 11.30