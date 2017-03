Szalai duplázott, nyert a Hoffenheim

Szalai Ádám két góljának is köszönhetően a Hoffenheim 5-2-re legyőzte a vendég Ingolstadtot a német labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombati játéknapján.



A magyar válogatott csatár a kezdőcsapatban lépett pályára, és a 62., illetve a 79. percben is betalált a kapuba.



Mivel a harmadik Dortmund is nyert, a Hoffenheim maradt a negyedik helyen, az utolsó előtti Ingolstadt pedig még nehezebb helyzetbe került.



A címvédő és éllovas Bayern München elvette a Köln hazai veretlenségét, Carlo Ancelotti együttese november közepe óta nem talált legyőzőre.



Bundesliga, 23. forduló:



Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 6-2 (2-0)

Hoffenheim-Ingolstadt 5-2 (1-1)

1. FC Köln-Bayern München 0-3 (0-1)

FSV Mainz-VfL Wolfsburg 1-1 (1-1)

Werder Bremen-Darmstadt 2-0 (0-0)



később:

Borussia Mönchengladbach-Schalke 04 18.30



pénteken játszották:

Augsburg-RB Leipzig 2-2 (1-1)



vasárnap játsszák:

Eintracht Frankfurt-Freiburg 15.30

Hamburger SV-Hertha BSC 17.30