Technikai KO-val verte meg Maywether a MMA-harcos Conor McGregort az évszázad meccsén

A profi ökölvívás egyik legnagyobb alakja, Floyd Mayweather a tizedik menetben technikai KO-val legyőzte a ketrecharcos-legenda Conor McGregort, az év egyik legjobban várt sporteseményén vasárnap.Az ökölvívás szabályai szerint rendezett találkozó komoly csúszással kezdődött, mivel az amerikai zárt láncú televíziós közvetítés a szervezők közleménye szerint nem működött megfelelően, ez pedig komoly problémát jelentett, hiszen az Egyesült Államokban csak külön, 99,99 dolláros előfizetéssel lehetett élőben végig követni a gálát.

Scott Turner on Twitter Scenes #Mayweather @MayweatherPromo @FloydMayweather https://t.co/RRtIFssMaW

Floyd Mayweather Jr. minden idők egyik legjobbja, pályafutása során öt súlycsoportban is világbajnok lett. Már 40 esztendős, legutóbb két éve bokszolt, majd a 49., veretlenül megvívott meccse után visszavonult. Két és fél éve majdnem ekkora show volt a Manny Pacquiao elleni összecsapása előtt is, akkor egyhangú pontozással nyert. Conor McGregor eddigi profi bokszmeccseinek száma: nulla. Ő a kevert harcművészet, azaz az MMA világklasszisa, az UFC szervezet bajnoka. 29 éves, az egész világon számtalan rajongója van - írtuk felvezetőcikkünkben

A Las Vegasban, a T-Mobile Arénában rendezett nagyváltósúlyú összecsapáson az ír ketrecharcos kezdett nagyobb lendülettel, de nem találta el komolyabban riválisát. A második három percben teljesen kiegyenlített küzdelmet, de nem sok értékelhető ütést láthatott a közönség. A harmadik felvonás sem hozott komoly izgalmakat, a negyedikben viszont már a visszavonulását követően, két év kihagyás után visszatért Mayweather is "életjelet" adott magáról.Az ötödik menetre úgy tűnt, McGregor kezd fáradni, míg a pályafutása során öt súlycsoportban is világbajnok Mayweather egyre inkább belelendült. A hatodikban a hazai közönség előtt szereplő amerikai már néhány igazán kemény ütést is bevitt, melyeket azonban jól bírt az ír. A hetedik felvonásra egyértelmű lett Mayweather fölénye, úgy tűnt, már csak idő kérdése a mérkőzés lezárása. A nyolcadikra McGregor összeszedte magát, de ez csak egy kis "iskolázására" volt elég neki.A kilencedik menetben az ír csak tántorgott a ringben, Mayweather ennek megfelelően üldözte is, és többször jó ütemben találta el riválisát.A tizedik menet közepén Mayweather egy hatalmas ütéssel megrendítette McGregort, akiben ez benne is maradt, az amerikai pedig elkezdte folyamatosan ütni az írt, aki már nem tudott védekezni, ezért a bíró véget vetett a találkozónak.Mayweather ezzel pályafutása 50. profi győzelmét aratta, ezzel a legendás Rocky Marcianót megelőzve neki van a legtöbb sikere veretlenül. A mérkőzés után Mayweather ismét bejelentette visszavonulását.