Tizenhét évvel nyaktörése után visszavonul az olimpiai bajnok díjugrató

A most 59 esztendős Skelton 2000 szeptemberében, nem sokkal a sydney-i ötkarikás játékok előtt egy balesetben eltörte a nyakát, amely kis híján véget vetett pályafutásának. Két évvel később azonban visszatért, és a 2012-es londoni olimpián csapatban, míg a tavalyi riói játékokon egyéniben nyert aranyérmet.



"Eltört a nyakam 2000-ben, eltört a lábam, azt hiszem, kétszer tört el a csuklóm, és egyszer a kezem is. Csípőprotézisem van, kétszer műtötték a térdem" - sorolta sérüléseit Skelton, hozzátéve, a vállával és a bicepszével is voltak problémái. - "Ettől eltekintve minden rendben van."



Megjegyezte, a sérülések hozzátartoznak a díjugratáshoz, bár hozzátette, úgy gondolja, két évvel fiatalabb honfitársa, az olimpiai ezüstérmes Michael Whitakernek még soha nem tört el semmije.



"Úgy vélem, én csak balszerencsés voltam" - mondta, majd kiemelte, azért viszont rendkívül szerencsésnek tartja magát, hogy súlyos sérülései ellenére is folytatni tudta pályafutását.