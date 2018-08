Torna Eb - Nyolcadik a magyar női csapat, a szövetség elnöke szerint maradt az élmezőnyben a válogatott

A magyar női válogatott megőrizte a helyét az európai élmezőnyben a Glasgow-ban zajló kontinensbajnokság szombati csapatdöntője során - így értékelte a csapat szereplését Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) elnöke.A magyar válogatott csupán negyedszer került a nyolc közé az Európa-bajnokságok történetében: 1996-ban hatodik, 1998-ban hetedik, 2016-ban és most nyolcadik lett. Idén ráadásul legjobb összetett tornásza, a tavaly ezüstérmes, de jelenleg sérült Kovács Zsófia nélkül sikerült megismételnie két évvel ezelőtti teljesítményét.A MATSZ sajtóközleményében Magyar Zoltán úgy fogalmazott, más csapatoknál is voltak hibák, de a Böczögő Dorina, Dévai Boglárka, Fehér Nóra, Makra Noémi, Péter Sára összeállítású magyaroknál csak hajszálon múlt, hogy nem végeztek előrébb.

Mindenesetre a magyar válogatott megőrizte a helyét. Bemutattunk nagyon látványos, szép gyakorlatokat, az európai szövetségben is nagyon pozitív a hozzáállás a mieinkhez. Anyagerősen tornáznak, szép gyakorlataik vannak"

- mondta a sportvezető.Magyar Zoltán rávilágított, hogy a versenynaptár módosítása miatt a legjobbak pihenő nélkül versenyeznek, ezért is sok a sérülés, a rontás, ráadásul pihenőre ezután sincs lehetőség, mert kezdődik a felkészülés az októberi, dohai világbajnokságra. Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára elmondta, az ellenfelek közül is többen elismerték, hogy sokat fejlődött a női csapat.

Azért bennem van, hogy jó lett volna letenni a névjegyet egy ötödik hellyel. Csalódott vagyok, hogy a legtapasztaltabb versenyző vétett olyan hibát, amelyet ezen a szinten nem lenne szabad. Ez nem azt jelenti, hogy egyetlen versenyzőre lehet tolni a felelősséget, de ilyenkor a legtapasztaltabbnak kellene húznia a többieket, és ez most sajnos nem jött össze"

- szögezte le.Altorjai arra utalt, hogy az utolsó szer előtt a válogatott még az ötödik helyen állt, de Böczögő több hibát is vétett.A skót nagyvárosban a felnőtt tornászoknak csapatversenyt, egyéniben pedig szerenkénti finálékat rendeznek - Dévai vasárnap ugrásban lesz érdekelt -, azaz idén az egyéni összetett nem szerepel a programban. A junioroknál a Bácskay Csenge, Medved Regina, Schermann Bianka, Székely Zója, Szujó Hanna összeállítású csapat a kilencedik helyen végzett pénteken. A férfi tornászok jövő csütörtöktől vasárnapig versengenek. Skócia multisport Európa-bajnokságnak ad otthont: a tornán kívül az evezés, a vizes sportágak, a golf, a triatlon, és a kerékpár kontinensviadalát is megrendezik Glasgow-ban és környékénA szinte csordultig megtelt SSE Hydro Arénában gerendán kezdtek a magyarok, akik hatodikként kerültek a döntőbe: Böczögő Dorina majdnem hibátlan gyakorlatot mutatott be (13,100 pont), Fehér Nórának egy kisebb megingása volt (12,166), Makra Noémi viszont levonást kapott (11,800).Talajon Fehér kezdett (12,000), Péter Sára egy kisebb hibával hajtotta végre gyakorlatát (12,066), Böczögő pedig az egyik ugrása végén kilépett, de így is a legmagasabb pontszámot kapta a magyarok közül (12,700). "Félidőben" így a hetedik helyen állt a csapat.Ugrásban már ott volt az együttesben Dévai Boglárka, aki az első helyen jutott a szer vasárnapi döntőjébe. A sort Böczögő nyitotta (12,733), majd Péter tökéletesen állt bele az ugrásába (13,566). A tavalyi kolozsvári Eb-n bronzérmes Dévai ezúttal is hozta magát, s 14,266-os pontszámának köszönhetően az ötödik helyre lépett előre a csapat.Felemáskorláton Makra egy biztonsági produkcióval kezdett (11,966), Fehér nehezebb gyakorlatába azonban egy kisebb hiba csúszott, behajlította a lábát az alsó korláton (12,966). Böczögő a gyakorlata elején leugrott az alsó korlátról, majd a folytatást követően a leérkezésnél is kibillent egyensúlyából és leült. A legrutinosabb magyar versenyző így csak 10,400 pontot kapott, sírva lépett le a pódiumról.A versenyt nagy fölénnyel az oroszok nyerték a franciák és a hollandok előtt.

Nagyon örülök annak, hogy be tudtunk kerülni a döntőbe, és hogy végig tudtuk csinálni a csajokkal. Sajnos ez nem az a sport, amiben nincsenek benne a rontások. Büszke vagyok a lányokra és izgatottan várom a holnapi ugrás döntőt"

- mondta Dévai Boglárka.Makra Noémi elmondta, nagyon örült neki, hogy súlyos sérülését követően két évvel újra versenyezhetett. "Sajnáljuk, hogy ez most így sikerült, de majd legközelebb" - tette hozzá."Összességében elégedett vagyok, sajnos ez a finálé nem úgy jött össze, ahogy akartuk, de szerintem semmi okunk sincs az elégedetlenségre. Mindent megtettünk, nagyon összetartó volt a csapat. Jól kezdtünk, de a végén kijött a fáradtság. Nem számítottunk rá, hogy Kovács Zsófi nélkül ilyen jól fogunk szerepelni" - értékelt az első felnőtt Európa-bajnokságát követően Fehér Nóra.Böczögő Dorina könnyeivel küszködve sajnálkozott hibája miatt, csapattársai azonban folyamatosan vigasztalták.A skót nagyvárosban a felnőtt tornászoknak csapatversenyt, egyéniben pedig szerenkénti finálékat rendeznek, azaz idén az egyéni összetett nem szerepel a programban. Skócia multisport Európa-bajnokságnak ad otthont: a tornán kívül az evezés, a vizes sportágak, a golf, a triatlon, és a kerékpár kontinensviadalát is megrendezik Glasgow-ban és környékén.A férfi tornászok jövő csütörtöktől vasárnapig versengenek.Oroszország (Lilija Ahaimova, Irina Alekszejeva, AngelinaMelnyikova, Uljana Perebinoszova, Angelina Szimakova) 165,195 pont2. Franciaország 161,1313. Hollandia 159,563...8. Magyarország (Böczögő Dorina, Dévai Boglárka, Fehér Nóra,Makra Noémi, Péter Sára) 149,729A női torna Európa-bajnokság további programja: vasárnap: felnőtt szerenkénti döntők 14.15