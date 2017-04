Történelmi érmet nyert a tornás Kovács Zsófia

Fotó: MTI

Az európai szövetség honlapja szerint az aranyérmet a brit Elissa Downie nyerte, aki a 2015-ös montpellier-i kontinensviadalon harmadik volt. A bronzérmet a francia Melanie De Jesus Dos Santos szerezte meg.Kovács az ugrás, a felemáskorlát és a gerenda után is vezetett, de a legalacsonyabb pontszámot éppen az utolsó gyakorlatára, talajon kapta, az utolsó pillanatban pedig Downie remek teljesítménnyel megelőzte. A magyar tornász 55,432, brit riválisa pedig 55,755 ponttal zárt. A sportág történetében magyar női versenyző Európa-bajnokságon egyéni összetettben ilyen jó eredményt még nem ért el. A magyar női versenyzők korábban két arany- és öt bronzérmet nyertek a kontinensviadalokon, ez az első ezüst.

Fotó: MTI

A Magyar Olimpiai Bizottság honlapján Kovács Zsófia nagyon elégedetten nyilatkozott az eredményhirdetés után. Mint kifejtette, nagyon jó érzés, hogy a dobogó második fokára állhatott, hiszen ilyen még nem volt a magyar tornasport történetében. "Ugrással kezdtem, azzal a produkciómmal nagyon elégedett vagyok. A korlátgyakorlatom talán tegnap egy kicsit jobb volt, de a pontszámok alapján a mai is jónak számított. Gerendán volt egy nagyobb megingásom, de annak a gyakorlatomnak is örültem, a talajgyakorlatom pedig kisebb elszökkenésekkel volt meg" - tette hozzá.Kovács a szombati szerenkénti döntőkről elmondta, ugrásban és korláton is pontos gyakorlatokat szeretne bemutatni és hasonlóan jó eredményt vár magától. A pénteki finálé másik magyar résztvevője, Dévai Boglárka az utolsó, 24. helyen végzett. Magyar Zoltán olimpiai bajnok tornász, a magyar szövetség elnöke emlékeztetett rá, hogy Ónodi Henrietta 1990-es bronzérme volt az eddigi legjobb eredmény a magyar női tornászoktól egyéni összetettben az Európa-bajnokságon.

"Az összetett verseny minden szert überel, aki itt tud teljesíteni, az a legjobb tornászok közé tartozik. És büszkén mondhatom, Kovács Zsófi Európa legjobbjai közé tartozik, felnőtt a feladathoz, a kritikus időszakokban is helyt tudott állni, nem látszott rajta az izgalom, hiába volt zsúfolásig megtelt a stadion" - nyilatkozta a Nemzet Sportolója. Magyar úgy fogalmazott, utoljára talán akkor élt át ilyen eufórikus hangulatot, amikor ő versenyzett és győzött.Eredmények (az európai szövetség honlapja szerint): egyéni összetett: nők: ---- 1. Elissa Downie (Nagy-Britannia) 55,755 pont 2. Kovács Zsófia 55,432 3. Melanie de Jesus dos Santos (Franciaország) 55,065 ...24. Dévai Boglárka 49,198 korábban: férfiak: -------- 1. Oleg Vernyajev (Ukrajna) 85,866 pont 2. Artur Dalalojan (Oroszország) 85,498 3. James Hall (Nagy-Britannia) 84,664 ...18. Kardos Botond 78,531 ...22. Babos Ádám 77,265