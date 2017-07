Totti hivatalosan bejelentette visszavonulását

"Életem első részének futballistaként vége, most egy sokkal fontosabb kezdődik" - írta közösségi oldalán a 40 éves csatár, akinek visszavonulását mindenki biztosra vette azok után, hogy egyetlen klubja, az AS Roma elbúcsúztatta az előző szezon utolsó fordulójában.



Az olasz válogatottal 2006-ban világbajnok futballista közölte, hogy új életét az első lépésről kezdi, ezért időt kér, amíg kialakul, melyik szerep illik hozzá a legjobban. Leszögezte, teljes mértékben a klub rendelkezésére áll, az ifjúsági játékosoktól kezdve egészen az elnökig.



Az AS Roma legendás játékosa 1993-ban mutatkozott be a felnőtt csapatban, amellyel 2001-ben bajnokságot, 2007-ben és 2008-ban Olasz Kupát, 2001-ben és 2007-ben pedig Olasz Szuperkupát nyert.



A klub csapatkapitánya 25 év alatt 616-szor lépett pályára az olasz élvonalban, ezzel Paolo Maldini (647) és Gianluigi Buffon (617) mögött harmadik az örökrangsorban. Totti 250 gólt szerzett a Serie A-ban, ebben Silvio Piola (274) mögött második.



Totti bekerült a 2000-es Európa-bajnokság és a 2006-os világbajnokság álomcsapatába. Előbbi tornán a döntő legjobbjának választották, noha az olaszok hosszabbításban 2-1-re kikaptak a franciáktól, utóbbi eseményen pedig a legtöbb gólpasszt adta. Olasz gólkirály volt 2007-ben, amellyel a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipőt is kiérdemelte. Totti 2014-ben, 38 évesen és 59 naposan a legidősebb játékos lett, aki gólt szerzett a Bajnokok Ligája főtábláján.